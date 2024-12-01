Церковные праздники в России 1 декабря В первый день зимы Православная церковь празднует память мученика первых веков христианства — святого Платона Анкирского. Также в этот день верующие поминают священномученика Романа Кесарийского. На Руси Платона и Романа прозвали Зимоуказателями, или Зимоуказчиками. 30 ноября, 21:03 Какие церковные праздники отмечают в России 1 декабря. Shutterstock / FOTODOM / fortton

День памяти святого мученика Платона Анкирского

Дата в 2024 году: 1 декабря, воскресенье.

1 декабря, воскресенье. Церковный праздник.

В III веке в Анкире, сердце римской провинции Галатия, родился будущий мученик Платон. Его брат, Антиох-врач, также принял мученический венец.

В III веке в Анкире, сердце римской провинции Галатия, родился будущий мученик Платон Фото © azbyka.ru

Юный Платон, покинув отчий дом, посвятил себя проповеди христианства. Его ревность не осталась незамеченной: он был схвачен и предстал перед правителем Агриппином в храме Зевса. Агриппин, надеясь склонить святого к отречению, прибёг к лести, но Платон остался непоколебим.

Разъярённый правитель приказал мучить Платона раскалённым железом и острыми крюками. Несмотря на нечеловеческие страдания, святой не изменил своей вере.

Восемнадцать дней Платон провёл в темнице, лишённый пищи и воды. Но и это не сломило его дух. Агриппин, желая спасти жизнь мученика, предложил ему лишь произнести слова поклонения богу Аполлону. «Не хочу согрешить и словом», — твёрдо ответил Платон. За непоколебимую веру по приказу Агриппина святой мученик Платон был обезглавлен.

День памяти мучеников Романа, диакона, и отрока Варула

Святой мученик Роман был диаконом храма Кесарии Палестинской. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 1 декабря, воскресенье.

1 декабря, воскресенье. Церковный праздник.

В древнем городе Кесарии Палестинской жил диакон по имени Роман, который был известен своей непоколебимой верой и проповедью. Во время гонений на христиан он переехал в Антиохию, где продолжал укреплять верующих своим примером и страстными проповедями.

Когда правитель Антиохии, Асклипиад, решил разрушить христианский храм, Роман призвал верующих защитить свою святыню. Он убедил единоверцев, что, если они сохранят храм, они будут радоваться на земле, а если погибнут при его защите, будут радоваться в Небесной Церкви. Видя решимость народа, Асклипиад не посмел выполнить своё намерение.

Позже, во время языческого празднества, Роман начал обличать идолопоклонство и призывал всех следовать за Христом. Его арестовали и подвергли мучениям. Во время пыток он увидел в толпе молодого христианина по имени Варул и указал на него Асклипиаду, сказав: «Этот юный отрок разумнее тебя, потому что он знает Истинного Бога». Асклипиад приказал привести Варула к себе, и тот твёрдо исповедал веру во Христа.

Разгневанный Асклипиад приказал жестоко избивать Варула, а затем обезглавить его. Перед смертью Варул попросил свою мать дать ему пить, но она умолила его претерпеть все мучения за Господа Иисуса Христа. Она сама преклонила голову сына на плаху, а после казни погребла его.

Роман был приговорён к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь. Он стал прославлять Христа и хулить языческих богов. Асклипиад приказал отрезать ему язык, но даже без языка Роман продолжал славить Господа. Тогда мучители приговорили его к повешению. Таким образом, Роман и Варул стали мучениками за свою веру, их пример вдохновлял многих на путь стойкости и преданности христианству.

Платон и Роман Зимоуказатели

Народный праздник Платон и Роман Зимоуказатели отмечается 1 декабря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artem Tkachuk

Дата в 2024 году: 1 декабря, воскресенье.

1 декабря, воскресенье. Другие названия: Платон и Роман, Платон и Роман Зимоуказчики; День Платона да Романа.

Платон и Роман, Платон и Роман Зимоуказчики; День Платона да Романа. Значение: День памяти святых Платона и Романа.

Народный праздник Платон и Роман Зимоуказатели отмечается 1 декабря (18 ноября по старому стилю). В народе святых Платона и Романа, чью память в этот день отмечает Церковь, прозвали Зимоуказателями за то, что, как считалось, по первому зимнему дню можно определить погоду на весь сезон. Утром погода на Зимоуказчиков рассказывает о начале зимы, днём — о её середине, а вечером — о конце.

С незапамятных времён существует поверье: если в доме пустуют кошельки, то в этот день следует обратиться с мольбой к святым мученикам Платону и Роману о финансовой помощи. Важно сделать это до начала любых дел. Считается, что после искренней молитвы материальные трудности непременно разрешатся.

Приметы 1 декабря

Зимние приметы 1 декабря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kattelda

Если ворона ходит по дороге — скоро будет оттепель.

Появившийся в этот день в доме комар предсказывает потепление.

Если луна окружена светящимся кругом — грядёт сильный мороз.

Если задует сильный ветер — зимой часто будут вьюги и метели.

Именины 1 декабря отмечают

Мужчины: Роман, Николай.

Авторы Андрей Соколов