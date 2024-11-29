29 ноября в России празднуют День апостола Матфея 29 ноября 2024 года Русская православная церковь празднует День апостола и евангелиста Матфея. На Руси этот день назвали Матвеевым днём. 28 ноября, 21:03 Апостол Матфей был одним из двенадцати учеников, выбранных самим Иисусом Христом. Обложка © Freepik, © Freepik, © azbyka.ru

День апостола Матфея

Апостол Матфей был одним из двенадцати учеников, выбранных самим Иисусом Христом. О нём известно, что он: До того как стал учеником Христа, был мытарем — сборщиком налогов.

После Дня Святой Троицы проповедовал Христа в Палестине.

Перед своим путешествием апостол на еврейском языке написал Евангелие от Матфея по просьбе других христиан.

В Евангелие рассказ Матфея стоит первым.

Христос в нём предстоит как пророк, законодатель, царь и первосвященник.

После написания Евангелия апостол Матфей обошёл с проповедью четыре страны: Мидию, Персию, Сирию и Парфию.

Закончил он земную проповедь в Эфиопии, обратив эфиопов в христианство.

Именно здесь произошло самое известное чудо Матфея. Во сне ему явился Христос и протянул ему посох, велев посадить его в землю у храма города Мермены. Когда апостол повиновался, посох врос в землю, зазеленел и дал восхитительные плоды. А от его коня стал бить родник. Увы, как и все апостолы, кроме Иоанна, Матфей окончил свою жизнь мученичеством за Христа. Он исцелил сына и жену местного правителя Фулвиана, которые были одержимы бесами. Но жестокий правитель не хотел обращаться в христианство, а хотел продолжить служение идолам. Он обвинил Матфея в том, что тот колдун, и велел сжечь его на костре. Апостола связали и положили лицом вниз на вязанки хвороста. Но оказалось, что пламя не вредит святому. Тогда Фулвиан приказал подложить в костёр дров и окружить его идолами. Жар был такой силы, что языческие божества расплавились, а волосы Фулвиана были опалены. Согласно житию, пламя улеглось по последней молитве апостола Матфея, а сам он отошёл ко Господу. Тело же его осталось неопалённым.

Апостол Матфей проповедовал Христа в пяти странах. Фото © Wikipedia / https://icons.pstgu.ru/icon/1429?ysclid=lpof83qhex378884695

Фулвиан, видя такое чудо, пожалел о содеянном, но было поздно. Испугавшись, он положил тело ученика Христа в железный гроб и велел утопить его в море, загадав, что если гроб не утонет, то он и его подданные примут христианство. На следующее утро гроб с телом Матфея был найден на берегу епископом Платоном. Фулвиан велел перенести тело Матфея в храм, построенный самим апостолом, и крестился сам под именем Матфея. Позже он стал епископом и продолжил вести свой народ к христианству.

Согласно «Апокалипсису» Иоанна Богослова, Эфиопская (Абиссинская) ортодоксальная церковь станет одной из церквей, которая уцелеет до конца света. На сегодня это одна из самых древних христианских церквей.

Народный календарь 29 ноября 2024 года. Приметы

Матвеев день был на Руси связан со множеством запретов. Например, в этот день запрещали носить красную одежду, а также одежду, вывернутую наизнанку, и выходить из дома в одном чулке или башмаке. Считалось, что этим человек может навлечь на себя болезни и беды. Верили в такие приметы:

В Матвеев день нельзя было носить красное. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Если в Матвеев день дождь — зима будет сырой, гнилой.

Если дует ветер — к метелям и пурге.

Если на Матвеев день снег — зима будет снежной.

Если мороз — к суровой зиме.

Если облака на Матвеев день низко — жди морозов.

Именины 29 ноября 2024 года

Мужчины: Михаил, Матвей, Фёдор, Иоанн, Николай, Виктор, Дмитрий, Василий, Макарий. Женских именин 29 ноября нет.

Авторы Майя Новик