Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 октября, 06:55

Путин в поздравлении Сухопутным войскам похвалил их за выручку и героизм на СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Глава государства отметил их высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции (СВО). Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции», — отметил глава государства.

Российский лидер также отметил, что в дальнейшим личный состав Сухопутных войск продолжит повышать свой профессиональный уровень, эффективно выполнять поставленные задачи и преданно защищать национальные интересы России, а также безопасность её граждан.

Ранее стало известно, что на предстоящем заседании президиума Государственного совета, которое пройдёт под председательством Владимира Путина, будут обсуждаться и представлены предложения по улучшению поддержки военнослужащих, участвующих в СВО.

