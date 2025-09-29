Путину представят предложения по усилению помощи для участников СВО

На предстоящем заседании президиума Государственного совета, которое пройдёт под председательством Владимира Путина, будут обсуждаться и представлены предложения по улучшению поддержки военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщил помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

«Ближайший президиум Госсовета будет посвящён именно этим вопросам», — сказал он в разговоре с журналистами.

По информации Дюмина, сегодня в Госсовете состоится семинар, который послужит подготовкой к встрече с президентом. На этом совещании будет проведён детальный анализ текущего положения дел. Члены Госсовета выявят причины недоработок и сформулируют предложения, которые затем будут представлены главе государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал «крупное выступление» Путина. Представитель Кремля охарактеризовал грядущую неделю как интересную и обещал раскрыть детали относительно будущего выступления позднее.