Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 09:17

Путину представят предложения по усилению помощи для участников СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На предстоящем заседании президиума Государственного совета, которое пройдёт под председательством Владимира Путина, будут обсуждаться и представлены предложения по улучшению поддержки военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщил помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

«Ближайший президиум Госсовета будет посвящён именно этим вопросам», — сказал он в разговоре с журналистами.

По информации Дюмина, сегодня в Госсовете состоится семинар, который послужит подготовкой к встрече с президентом. На этом совещании будет проведён детальный анализ текущего положения дел. Члены Госсовета выявят причины недоработок и сформулируют предложения, которые затем будут представлены главе государства.
Путин поручил повысить земские выплаты в приграничье до 2 млн рублей
Путин поручил повысить земские выплаты в приграничье до 2 млн рублей

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал «крупное выступление» Путина. Представитель Кремля охарактеризовал грядущую неделю как интересную и обещал раскрыть детали относительно будущего выступления позднее.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar