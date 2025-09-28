Интервидение
28 сентября, 12:01

В Кремле анонсировали крупное выступление Путина на следующей неделе

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал «крупное выступление» Владимира Путина, запланированное на следующую неделю. Соответствующую информацию он сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков анонсировал крупное выступление Путина на следующей неделе. Видео © Telegram / Зарубин

Песков уточнил, что график российского лидера на предстоящей неделе является крайне насыщенным и включает множество рабочих встреч в Кремле, а также международные контакты. Пресс-секретарь охарактеризовал грядущую неделю как интересную и обещал раскрыть детали относительно анонсированного выступления позднее.

«Будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. <…> Очень много рабочих встреч в Кремле, будут и международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе», — сказал Песков.

Он также добавил, что обо всех предстоящих событиях Кремль традиционно проинформирует общественность непосредственно перед их началом.

Ранее Путин отметил устойчивый ежегодный рост популяции амурского тигра на Дальнем Востоке. По словам российского лидера, положительная динамика численности редких хищников стала результатом совместных усилий экспертов — краеведов, биологов, егерей и сотрудников заповедников. Путин также подчеркнул важную роль центра «Амурский тигр» и волонтёров образовательных программ в сохранении и увеличении популяции.

