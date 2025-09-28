В Кремле анонсировали крупное выступление Путина на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал «крупное выступление» Владимира Путина, запланированное на следующую неделю. Соответствующую информацию он сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков анонсировал крупное выступление Путина на следующей неделе. Видео © Telegram / Зарубин

Песков уточнил, что график российского лидера на предстоящей неделе является крайне насыщенным и включает множество рабочих встреч в Кремле, а также международные контакты. Пресс-секретарь охарактеризовал грядущую неделю как интересную и обещал раскрыть детали относительно анонсированного выступления позднее.

«Будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. <…> Очень много рабочих встреч в Кремле, будут и международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе», — сказал Песков.

Он также добавил, что обо всех предстоящих событиях Кремль традиционно проинформирует общественность непосредственно перед их началом.

