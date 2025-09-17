Путин поручил повысить земские выплаты в приграничье до 2 млн рублей
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы кабмин рассмотрел вопрос о повышении с 2027 года до 2 миллионов рублей выплат для специалистов, участвующих в «земских» программах в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Так, правительству поручено до 15 октября представить главе государства доклад о реализации программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский работник культуры» и «Земский тренер» в приграничных регионах.
Путин также распорядился снять возрастные ограничения для программ «Земский тренер» и «Земский учитель». Кроме того, теперь в этих программах смогут участвовать выпускники колледжей и вузов, которые трудоустроились в школы по месту своего жительства.
Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину подготовить предложения о беззаявительном предоставлении мер поддержки ветеранам СВО и их семьям. В частности, для реализации этой задачи будут использованы федеральный и региональные порталы государственных услуг. Доклад по теме Путин ожидает получить до 25 сентября.