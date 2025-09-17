Путин поручил повысить земские выплаты в приграничье до 2 млн рублей

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину подготовить предложения о беззаявительном предоставлении мер поддержки ветеранам СВО и их семьям. В частности, для реализации этой задачи будут использованы федеральный и региональные порталы государственных услуг. Доклад по теме Путин ожидает получить до 25 сентября.