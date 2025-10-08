«Размером с вертолёт»: Джей Ло вспомнила о нападении казахской саранчи

Американская певица Дженнифер Лопес рассказала о забавном эпизоде на концерте в Алматы, когда на неё во время выступления залезла саранча. Артистка призналась на вечернем шоу Джимми Феллона, что сперва она подумала, что на неё села маленькая мошка, но, потом почувствовала, как по ней скребутся чьи-то цепкие лапки.

«Мне показалось, что он задел меня и улетел. Но потом я поняла, что он карабкается прямо по мне! Он меня щекотал своими маленькими ножками», — вспоминала певица.

Саранча проползла по шее и груди Дженнифер Лопес на концерте в Алматы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Однако Лопес сохранила спокойствие и, не глядя, смахнула рукой насекомое, не прервав песню. После этого в свете прожекторов певица увидела, что «мошка», как она выразилась, «размером с вертолёт».

Напомним, что случай произошёл во время её финального концерта в Алматы в рамках мирового турне. Дженнифер Лопес тогда эффектно стряхнула с себя саранчу на глазах у 20 тысяч зрителей. Позже в Интернете продавали «то самое» насекомое с тела Джей Ло за 1 млн тенге.