Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 10:53

Незваная фанатка: В Казахстане произошло «нападение» на певицу Дженнифер Лопес

Саранча проползла по шее и груди певицы Лопес на концерте в Алматы

Саранча проползла по шее и груди Дженнифер Лопес на концерте в Алматы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Саранча проползла по шее и груди Дженнифер Лопес на концерте в Алматы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Во время финального концерта в Алматы в рамках мирового турне Дженнифер Лопес оказалась в центре курьёзного инцидента: на сцену вместе с ней вышла саранча.

Саранча проползла по шее и груди Дженнифер Лопес на концерте в Алматы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Во время выступления насекомое проползло по бюсту и шее певицы на глазах у более чем 20 тысяч зрителей. Лопес эффектно стряхнула незваную гостью взмахом руки, а позже выложила видео в соцсети. Ролик быстро завирусился, а в интернете даже появилось объявление о продаже «той самой» саранчи за 1 млн тенге (примерно 150 тысяч рублей).

Россияне скупили почти треть билетов на концерт Джей Ло в Узбекистане
Россияне скупили почти треть билетов на концерт Джей Ло в Узбекистане

Также Лопес уже успела разочаровать часть российских туристов своим концертом в Ереване. Организаторы не рассчитали вместимость стадиона имени Вазгена Саркисяна, и в 30-градусную жару на территории образовалась давка. Сиденья оказались грязными, ждать выхода певицы пришлось слишком долго, а некоторые зрители почувствовали себя плохо.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дженнифер Лопес
  • Казахстан
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar