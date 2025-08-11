Незваная фанатка: В Казахстане произошло «нападение» на певицу Дженнифер Лопес

Во время финального концерта в Алматы в рамках мирового турне Дженнифер Лопес оказалась в центре курьёзного инцидента: на сцену вместе с ней вышла саранча.

Саранча проползла по шее и груди Дженнифер Лопес на концерте в Алматы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Во время выступления насекомое проползло по бюсту и шее певицы на глазах у более чем 20 тысяч зрителей. Лопес эффектно стряхнула незваную гостью взмахом руки, а позже выложила видео в соцсети. Ролик быстро завирусился, а в интернете даже появилось объявление о продаже «той самой» саранчи за 1 млн тенге (примерно 150 тысяч рублей).