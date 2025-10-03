Ставший бездомным Джамшут из «Нашей Раши» переехал в Дубай

Валерий Магдьяш, прославившийся ролью Джамшута в «Нашей Russia», теперь живёт в Дубае. Как сообщает Mash, там он планирует преподавать актёрское мастерство тем, кто переехал в ОАЭ.

По данным Telegram-канала, 74-летний актёр обосновался в Эмиратах всего месяц назад. Его заметил представитель девелоперской компании в ставропольском приюте для бездомных, где он прожил пять лет. Теперь Джамшут получит возможность вновь сыграть роль строителя и, как ожидается, будет преподавать актёрское мастерство релокантам. Он уже активно появляется в соцсетях, привлекая внимание и формируя свою фан-базу.

В середине 2000-х годов Магдьяш подвергся нападению грабителей, которые похитили у него средства, вырученные от продажи жилья. В результате удара по голове металлическим предметом он оказался в коме и перенёс четыре хирургических вмешательства. После этого друзья смогли устроить Валерия в приют для бездомных, расположенный недалеко от Пятигорска. Там он также некоторое время выступал на сцене местного Дома культуры и участвовал в театральных постановках.