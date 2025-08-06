«Низкий поклон Вернику»: Сын Тины Канделаки раскрыл, как выживает в профессии без диплома

Актёр Лео Канделаки рассказал о своих наставниках, которые помогают ему в карьере. В интервью «Леди Mail» артист поблагодарил тех, кто сыграл важную роль в его профессиональном становлении.

«У меня есть мастера — люди, которые учат меня великой профессии, за что я им бесконечно признателен. Хочу сказать большое спасибо Игорю Эмильевичу Вернику, низкий поклон — в ходе съёмок сериала «Монастырь» он мне подсказал огромное количество актёрских хитростей, которые по сей день влияют на мою работу в остальных проектах», — сказал Канделаки.

Параллельно с актёрской карьерой Канделаки пробует себя в музыке и на телевидении. 9 августа на ТНТ стартует шоу «Кто куда», где он выступил не только ведущим, но и автором саундтрека. Артист отметил, что уже сотрудничал с Константином Обуховым над музыкой для проекта «Наследники и Самозванцы». Новая композиция посвящена путешествиям по России и объединила в себе упоминания многих городов страны.