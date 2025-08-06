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6 августа, 13:54

«Низкий поклон Вернику»: Сын Тины Канделаки раскрыл, как выживает в профессии без диплома

Лео Канделаки рассказал, что в актёрской профессии ему помогают наставники

Лео Канделаки. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leontinator

Лео Канделаки. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leontinator

Актёр Лео Канделаки рассказал о своих наставниках, которые помогают ему в карьере. В интервью «Леди Mail» артист поблагодарил тех, кто сыграл важную роль в его профессиональном становлении.

«У меня есть мастера — люди, которые учат меня великой профессии, за что я им бесконечно признателен. Хочу сказать большое спасибо Игорю Эмильевичу Вернику, низкий поклон — в ходе съёмок сериала «Монастырь» он мне подсказал огромное количество актёрских хитростей, которые по сей день влияют на мою работу в остальных проектах», — сказал Канделаки.

Параллельно с актёрской карьерой Канделаки пробует себя в музыке и на телевидении. 9 августа на ТНТ стартует шоу «Кто куда», где он выступил не только ведущим, но и автором саундтрека. Артист отметил, что уже сотрудничал с Константином Обуховым над музыкой для проекта «Наследники и Самозванцы». Новая композиция посвящена путешествиям по России и объединила в себе упоминания многих городов страны.

Необходимый шаг: Канделаки высказалась о скандале с Кристиной Асмус на съёмках
Необходимый шаг: Канделаки высказалась о скандале с Кристиной Асмус на съёмках

Ранее мы рассказывали, что маму Лео — Тину Канделаки объявили в розыск на Украине по обвинению СБУ. В Киеве её обвиняют в действиях, которые расцениваются как «покушение на суверенитет и территориальную целостность государства».

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Александра Мышляева
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