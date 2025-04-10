Необходимый шаг: Канделаки высказалась о скандале с Кристиной Асмус на съёмках

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что создатели сериала «Склиф» не будут сотрудничать с актрисой Кристиной Асмус из-за её поведения. Информацией топ-менеджер телеканала поделилась в беседе со StarHit.

«Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определённое поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был непростой, но необходимый шаг», — приводит слова Канделаки издание.