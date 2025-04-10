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10 апреля, 11:34

Необходимый шаг: Канделаки высказалась о скандале с Кристиной Асмус на съёмках

Канделаки подтвердила увольнение Асмус из сериала «Склиф» из-за скандала

Тина Канделаки и Кристина Асмус. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Вадим Тараканов

Тина Канделаки и Кристина Асмус. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Вадим Тараканов

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что создатели сериала «Склиф» не будут сотрудничать с актрисой Кристиной Асмус из-за её поведения. Информацией топ-менеджер телеканала поделилась в беседе со StarHit.

«Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определённое поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был непростой, но необходимый шаг», — приводит слова Канделаки издание.

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Напомним, вчера появились сообщения, что Кристину Асмус удалили со съёмочной площадки сериала «Склиф» из-за регулярных конфликтов с коллегами, хотя проект ещё не был доснят. По имеющейся информации, актриса регулярно нарушала график съёмок и в целом создавала напряжённую и тоскичную атмосферу. Сама Асмус назвала эти сведения клеветой.

Юрий Лысенко
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