Необходимый шаг: Канделаки высказалась о скандале с Кристиной Асмус на съёмках
Канделаки подтвердила увольнение Асмус из сериала «Склиф» из-за скандала
Тина Канделаки и Кристина Асмус. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, Вадим Тараканов
Гендиректор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что создатели сериала «Склиф» не будут сотрудничать с актрисой Кристиной Асмус из-за её поведения. Информацией топ-менеджер телеканала поделилась в беседе со StarHit.
«Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определённое поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был непростой, но необходимый шаг», — приводит слова Канделаки издание.
Напомним, вчера появились сообщения, что Кристину Асмус удалили со съёмочной площадки сериала «Склиф» из-за регулярных конфликтов с коллегами, хотя проект ещё не был доснят. По имеющейся информации, актриса регулярно нарушала график съёмок и в целом создавала напряжённую и тоскичную атмосферу. Сама Асмус назвала эти сведения клеветой.