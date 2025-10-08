День Иоанна Богослова: Не делайте эти 5 вещей 9 октября, если не хотите навлечь бед на год вперёд

9 октября православная церковь отмечает день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова — любимого ученика Христа, автора одного из четырёх Евангелий и таинственной Книги Откровения. Этот человек прожил больше ста лет, пережил пытки и гонения, но умер своей смертью — единственный из двенадцати апостолов, кому удалось избежать мученической казни. На Руси его почитали под именем Ивана Богослова и считали покровителем странников, художников, писателей и всех, кто ищет утешения в трудную минуту. День этот особенный — время, когда слово обретает силу, а доброе дело возвращается сторицей.

Кто такой Иоанн Богослов и почему его день так важен

День Иоанна Богослова 9 октября: история, традиции и запреты праздника. Фото © Wikipedia

Иоанн был младшим среди учеников Христа. По преданиям, когда он встретил Спасителя, ему едва исполнилось двадцать лет. Именно его называли «возлюбленным учеником», именно он лежал на груди Иисуса во время Тайной вечери, именно ему на Кресте Христос поручил заботиться о своей матери, Деве Марии. После Вознесения Господня Иоанн отправился проповедовать по всему миру — его пытались отравить ядом, кипятили в масле, ссылали на пустынный остров Патмос. Там, в изгнании, он и написал свою самую загадочную книгу «Откровение Иоанна Богослова», также известную как «Апокалипсис», полную символов и пророчеств о конце времён. Церковь почитает его дважды в год: 21 мая и 9 октября, в день его преставления, когда апостол мирно отошёл в мир иной в возрасте более ста лет.

Почему Иван Богослов стал народным святым

На Руси к Иоанну Богослову относились по-особенному: его считали защитником обиженных, покровителем путников и тех, кто работает со словом. Писатели, учителя, иконописцы, книгопечатники — все просили у него помощи и вдохновения. Но главное, что отличало день Иоанна Богослова 9 октября от других церковных праздников, — его связывали с милосердием и добрым словом. Считалось, что святой слышит каждую молитву и помогает тем, кто искренне нуждается в поддержке. Простые люди верили, что святой особенно благосклонен к тем, кто в этот день проявил доброту — накормил голодного, дал кров путнику, утешил плачущего. А вот грубое слово или отказ в помощи могли навлечь беду на весь год вперёд.

Традиции дня Иоанна Богослова 9 октября

Иоанн Богослов 9 октября: что нельзя делать в этот день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Утро 9 октября начиналось с похода в церковь — служили особые молебны, возносили молитвы о защите от зла и болезней. После службы обязательно пекли пироги: румяные караваи с яблоками, капустой или ягодами. Часть выпечки относили в храм, часть раздавали нищим и странникам, а если по дороге никого не встречали, то крошили птицам. Это было не просто угощение, а настоящий ритуал, который, как верили, открывал в день Иоанна Богослова 9 октября двери для удачи на весь следующий год.

В семьях старались провести день в мире и согласии: накрывали общий стол, делились новостями, мирились после ссор. Особенно тепло встречали путников и гостей — отказать в хлебе-соли в этот день считалось большим грехом. Вечером зажигали свечи и молились перед иконой святого, прося защиты для себя и близких. Молодые девушки гадали на суженого, а мужчины планировали важные дела. Считалось, что начинания, задуманные в день Иоанна Богослова, непременно увенчаются успехом.

Что можно и нужно делать 9 октября

Праздник 9 октября: традиции дня Иоанна Богослова и приметы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

День Иоанна Богослова 9 октября — время добрых дел и правильных поступков, которые принесут благословение на весь год. Вот что рекомендовали делать наши предки, и эти традиции остаются актуальными до сих пор.

Посетите храм и помолитесь

В церквях в праздник 9 октября служат особые молебны апостолу Иоанну. К нему обращаются те, кто чувствует себя обиженным, одиноким или больным. Святой помогает обрести внутренний покой, защищает от злых людей и недобрых помыслов. Даже если вы давно не были в храме, 9 октября — хороший повод зайти и поставить свечу. Не обязательно знать длинные молитвы, достаточно искренне попросить о том, что лежит на сердце.

Испеките пирог и поделитесь с другими

Это одна из главных традиций дня Иоанна Богослова 9 октября. Румяный каравай или пирог с яблоками, капустой, тыквой — что угодно, лишь бы от души. Часть обязательно отдайте нуждающимся, соседям, коллегам или просто прохожим. Если никого не встретили — покрошите птицам. Считается, что такое угощение приносит в дом достаток и благополучие. Главное — делать это от чистого сердца, а не для галочки.

Помогите нуждающимся

Что делать 9 октября, в день Иоанна Богослова, для привлечения удачи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Милостыня, оказанная в день Иоанна Богослова 9 октября, имеет особую силу. Даже монетка или кусок хлеба, поданные с добрым словом, принесут благословение на целый год. Но помощь не ограничивается деньгами. Можно выслушать того, кому тяжело, дать совет, поддержать морально. Главное — не отказывайте, если к вам обратились за помощью. Отказ в этот день считается большим грехом.

Начинайте новые дела

Иоанн Богослов покровительствует писателям, художникам, учителям, всем, кто работает со словом и творчеством. Многие начинали в этот день учиться, писать книгу, открывать своё дело с молитвой и надеждой на помощь святого. Если давно откладывали что-то важное — самое время начать. День Иоанна Богослова 9 октября благоприятен для любых начинаний, особенно связанных с творчеством и обучением.

Проведите день в кругу семьи

Старайтесь провести 9 октября спокойно, в мире и согласии с близкими. Накройте общий стол, поговорите по душам, помиритесь после ссор. Считается, что семья, проведшая день Иоанна Богослова вместе, весь год будет крепкой и дружной. Особенно важно уделить внимание родителям и старшим родственникам — их благословение в этот день имеет особую силу.

Что нельзя делать 9 октября

Запреты и традиции 9 октября: как правильно провести день Иоанна Богослова. Фото © Freepik / cookie_studio

В день Иоанна Богослова 9 октября есть строгие запреты, нарушение которых, по народным поверьям, может навлечь беду. Наши предки относились к ним очень серьёзно, и многие традиции дошли до наших дней.

Не ругайтесь и не сквернословьте

В день Иоанна Богослова слово обретает особую силу. Даже случайная грубость может привязать неудачу на целый год. Особенно строго относились к ссорам в семье. Обида, нанесённая в день Иоанна Богослова 9 октября, долго не заживает и может разрушить отношения. Если чувствуете, что назревает конфликт, лучше отложите выяснение отношений на другой день. Сквернословие тоже под запретом. Считается, что бранные слова в этот день притягивают злых духов и отпугивают ангелов-хранителей.

Не берите в руки нож и другие острые предметы без нужды

Даже при готовке старались обходиться минимумом режущих инструментов. Особенно опасно было точить ножи — это сулило болезни и несчастья. По возможности готовьте простые блюда, которые не требуют много нарезки. Если без ножа никак не обойтись, работайте с ним осторожно и не давайте в руки детям. Запрет распространялся и на другие колющие предметы — иглы, вилы, топоры.

Не отказывайте в помощи

День Иоанна Богослова: почему 9 октября нельзя ругаться и отказывать в помощи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Отказ нищему, путнику, соседу, кому угодно в день Иоанна Богослова 9 октября считается грехом перед самим святым. Если к вам обратились за помощью, а вы отвернулись, — будьте готовы, что в трудную минуту и вам откажут. Даже если не можете помочь материально, хотя бы скажите доброе слово или дайте совет. Равнодушие в день Иоанна Богослова наказуемо — так верили наши предки.

Не венчайтесь

Брак, заключённый 9 октября, по народным поверьям, редко бывает счастливым. Супруги будут постоянно ссориться, не найдут общего языка, а в худшем случае разойдутся. Зато смотрины и помолвки — наоборот, поощрялись. Если вы только присматриваетесь к будущему спутнику жизни, день благоприятен для знакомства с родителями и обсуждения планов. А вот саму свадьбу лучше назначить на другую дату.

Не носите чужую или старую обувь

Почему 9 октября нельзя носить старую или чужую обувь? Это сулит неудачи в дороге и болезни ног. Поскольку Иоанна почитали как покровителя путников, к обуви в этот день относились с особым вниманием. Донашивать чужие ботинки или ходить в протёртых туфлях — к несчастьям в пути. Если собираетесь в дорогу, наденьте удобную, целую обувь. А если планируете дальнее путешествие в ближайшее время, помолитесь Иоанну Богослову о защите в пути — он считается самым надёжным покровителем странников.