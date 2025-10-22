На Сахалине директора школы оштрафовали за показ ролика об абортах ученикам

Директор школы на Сахалине получила штраф в размере 7 тысяч рублей за демонстрацию учащимся видеоматериалов, содержащих кадры процедуры прерывания беременности. Решение было вынесено Охинским городским судом, оставившим в силе постановление мирового судьи.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в актовом зале школы ученикам, среди которых находились дети младше 16 лет, показали видеоролик с подробным изображением искусственного аборта. В материалах указано, что кадры включали крупный план внутренних женских половых органов, кровь и извлечение плода с помощью медицинских инструментов.

Даже наличие на видео возрастной маркировки «16+» не сняло ответственности с руководителя учреждения, так как в аудитории присутствовали зрители, не достигшие указанного возраста.

Судья подчеркнул, что директор не выполнила своих прямых обязанностей по классификации информационной продукции и проявила халатное отношение к защите детей от вредоносного контента. Апелляционная жалоба была отклонена, а решение суда вступило в законную силу немедленно.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой полного запрета абортов в России, за исключением случаев, когда они необходимы по медицинским показаниям. Кроме того, он вновь озвучил свою позицию, высказанную ранее, что высокий процент по ипотеке является основной причиной распространения идеологии чайлдфри. В связи с этим Слуцкий призвал к активизации усилий по решению данной проблемы.