Главный гинеколог страны объяснила Life.ru, почему 99% женщин жалеют об аборте

Аборт — это бич общества, который должен быть искоренён, тем более что большинство женщин позже жалеют о прерывании беременности и испытывают трудности с уже планируемым зачатием. Об этом рассказала Life.ru главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ, доктор медицинских наук Лейла Адамян во время пресс-конференции «Материнство в России», организованной Объединением многодетных семей города Москвы ко Дню матери.

Гинеколог рассказала про аборты. Видео © Life.ru

«99% женщин, которые сделали аборт, потом переживают из-за этого и очень страдают. Аборт — это воспаление, это спайки, это боли, это фон для развития опухолевых процессов», — объяснила она.

Ранее в России частные клиники добровольно стали отказываться от лицензий на проведение абортов, сейчас более 750 таких больниц согласились с необходимостью склонять женщин к материнству.