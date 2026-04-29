Голые пупки и грязные кеды: Костюмы героев «Эйфории» попали в очередной скандал

В новом эпизоде третьего сезона «Эйфории» зрители увидели свадьбу Кэсси и Нейта — и быстро переключились с самой церемонии на гостей. После выхода серии главной темой обсуждения стали не клятвы и не драма пары, а наряды бывших одноклассников.

По сюжету свадьба получилась в духе сериала: тревожная, неловкая и почти обречённая на хаос. Нейт переживает паническую атаку, Мэдди появляется на празднике с очевидным желанием заявить о себе, а вечер постепенно превращается в катастрофу.

Но больше всего зрителей зацепила мода. Художник по костюмам Наташа Ньюман-Томас объяснила, что яркие и вызывающие образы гостей были не случайностью, а способом показать, как изменились герои за несколько лет.

Мэдди пришла в эффектном зелёном платье с открытой спиной и меховой накидкой. По словам костюмера, её образ должен был быть достаточно сильным, чтобы выдержать сравнение с платьем Кэсси: между героинями в сезоне много борьбы за власть и внимание.

Джулс выбрала пыльно-голубое платье Acne Studios с подиума. Этот наряд, как объяснила Ньюман-Томас, отражает новый статус героини и более «дорогой» стиль, который появился у неё после отношений с обеспеченным мужчиной старше её.

Ру тоже была в голубой гамме, но совсем иначе: винтажный мужской костюм, свободная белая рубашка и грязные Converse. Кеды оставили специально — шоураннер Сэм Левинсон хотел, чтобы они подчёркивали отсутствие эмоционального роста героини после скачка во времени между вторым и третьим сезонами.

Отдельно зрители заметили BB в красном мини-платье с вырезом на животе. По словам костюмера, этот образ выглядит так, будто героиня могла надеть его ещё в школе, и именно это показывает её застревание в прежней версии себя.

Создатели подчёркивают: свадьба в «Эйфории» и не должна была выглядеть традиционно. Для этих персонажей дресс-код «прилично и скромно» просто не работает. В итоге серия попала в более широкий тренд: молодое поколение всё чаще воспринимает свадьбу не как строгий ритуал, а как повод показать личный стиль — иногда даже на грани приличий.

Напомним, третий сезон «Эйфории» (HBO) ещё до премьеры в апреле наделал шума. Зрители призывают бойкотировать сериал из-за режиссуры Сэма Левинсона. В тизере героиня Сидни Суини в образе школьницы с хвостиками и соской во рту сидит в короткой юбке с раздвинутыми ногами, пытаясь стать популярной на OnlyFans. Фанаты в шоке: им показалось, что шоу чуть ли не оправдывает педофилию в духе Джеффри Эпштейна.