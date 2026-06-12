Россия в деталях: 10 вещей, которые повергают иностранцев в шок и недоумение, а для нас они — норма Оглавление Русские снимают обувь у входа В каждом доме живёт пакет с пакетами Мы не улыбаемся просто так В маршрутке деньги могут передавать через весь салон Букет нужно пересчитать В Европе не принято «присаживаться на дорожку» Русский отдых без отдыха Как можно радоваться, когда тебя бьют веником? Отключение горячей воды Регистрация по месту жительства В День России, 12 июня, принято говорить о флаге, гимне и истории страны. Но её характер лучше всего раскрывают привычки, которые поймут далеко не все. Life.ru собрал 10 вещей из России, которые сводят иностранцев с ума! А для нас скорее странно такое не понимать. 12 июня, 06:00 10 вещей, которые иностранцы считают странными, а мы — нормой. Обложка © ChatGPT / Софья Кузнецова

У каждой страны есть свои привычки и особенности, которые кажутся совершенно обычными местным жителям, но вызывают удивление у иностранцев. Россия в этом смысле не исключение: многие детали нашей повседневной жизни могут показаться гостям РФ странными, забавными или даже необъяснимыми. 12 июня отмечается День России — праздник, который напоминает не только об истории страны, но и о её уникальном характере. По этому случаю Life.ru собрал 10 любопытных деталей русской жизни, которые давно стали для нас нормой, но продолжают удивлять иностранцев!

Русские снимают обувь у входа

10 русских привычек, которые сводят с ума иностранцев: зачем русские снимают обувь при входе в дом? Фото © Gemini Nano Banana

Для нас это вопрос чистоты и здравого смысла, который превратился в привычку. Нужно прийти домой, разуться и только после этого можно проходить дальше коридора. Однако иностранцев такая привычка часто удивляет! В некоторых странах спокойно ходят по дому в уличной обуви, особенно если визит короткий. В России такой номер не пройдёт! Даже если человек зашёл «на минутку», его ботинки всё равно отправятся на коврик у двери.

В каждом доме живёт пакет с пакетами

10 русских привычек, от которых в шоке иностранцы: феномен «пакета с пакетами». Фото © Gemini Nano Banana

На самом деле то, как в доме появляется пакет с пакетами, — загадка даже для самих русских. Это происходит случайно, но мы и не думаем «а зачем мне все эти пакеты?». Сначала в доме остаётся один «на всякий случай», потом ещё один, потом маленький пакетик для маленьких пакетов и так далее. Но если для нас это просто привычка, то иностранцы сходят с ума от бессмысленности и странности такого коллекционирования!

Мы не улыбаемся просто так

12 июня — День России: какие 10 деталей в Росиии сводят с ума иностранцев? Фото © «Шедеврум»

Ну вот зачем улыбаться, если времени на это попросту нет? Иностранцы поголовно считают, что в России люди хмурые и злые. Но все мы понимаем, что это совершенно не так! Да, может, мы и не улыбаемся каждому встречному, но это и делает нашу радость искренней, а не дежурной ради приличия. И вообще, как говорится: «Смех без причины — признак дурачины». Так что прежде, чем принимать человека за грубияна, лучше подумать, может, он просто вспоминает, выключил ли утюг?

В маршрутке деньги могут передавать через весь салон

10 фактов о России, от которых у иностранцев настоящий шок. Фото © Gemini Nano Banana

Вы наверняка хоть раз в жизни ездили в маршрутке. Помните, как без сомнений мы кричим «Передайте за проезд» и отдаём деньги совершенно незнакомым людям? Да, если задуматься — это действительно странно, однако для россиян это стало нормой. Иностранцам такое доверие к внешнему миру может показаться детской наивностью. Ну а мы можем только развести руками: пускай чужестранец сначала попробует протиснуться сквозь толпу людей, а потом уже рассуждает, можно ли так просто отдавать деньги незнакомым людям.

Букет нужно пересчитать

Культура дарить цветы в России: топ-10 фактов о стране, которые иностранцы не понимают. Фото © «Шедеврум»

Все мы знаем, что в России принято дарить только нечётное количество цветов. И, наверное, не стоит объяснять почему. Но мало кто знает, что такая традиция сформировалась только в странах СНГ, поэтому какие-нибудь 12 роз в Европе будут выглядеть романтично. Иностранцам, ухаживающим за русскими девушками, лучше узнать это прежде, чем дарить первый букетик. Да, цветы в России говорят без слов. Главное, чтобы они случайно не сказали что-то не то. А о том, как на викторианском языке букетов намекнуть на ревность или обиду, мы рассказали в отдельном материале.

В Европе не принято «присаживаться на дорожку»

Примета, которую соблюдают все россияне, а иностранцы в шоке: зачем мы «присаживаемся на дорожку»? Фото © Gemini Nano Banana

О том, почему мы на самом деле «присаживаемся на дорожку», не знает и большинство русских. Так что же тут брать с иностранцев? Однако, несмотря на отсутствие знаний об этой традиции, мы всё равно её соблюдаем, просто потому, что это уже вошло в привычку. Конечно, жителям других стран не понять концепции «присядем на дорожку», поскольку это даже звучит странно. Кстати, а вы знаете, откуда на самом деле взялась эта традиция? Об этом Life.ru рассказал в материале о 7 старорусских приметах, в которые мы верим не просто так.

Русский отдых без отдыха

10 русских привычек, которые сводят с ума иностранцев: в чём особенность русской дачи? Фото © «Шедеврум»

Как можно радоваться, когда тебя бьют веником?

10 русских привычек, которые сводят с ума иностранцев: русская баня. Фото © «Шедеврум»

Ох, как же хорошо сходить в баню! Многие иностранцы наслышаны о таком способе отдохнуть... Но одно дело — услышать, и совсем другое — оказаться внутри. Представьте: вас заводят в раскалённое помещение, надевают на голову странную шапку, а потом кто-то берёт веник из берёзовых веток и начинает активно им размахивать. Со стороны всё это выглядит так, будто сейчас начнётся какое-то древнее испытание на выносливость.

Однако для россиян в этом нет ничего необычного. Наоборот, баня считается одним из лучших способов расслабиться и отдохнуть. Веник помогает разогнать горячий воздух, приятно пахнет лесом и работает почти как массаж. А после хорошего пара многие ещё и выбегают на холод, обливаются водой или даже прыгают в снег. Иностранец в этот момент обычно смотрит на происходящее с недоумением...

Отключение горячей воды

10 русских привычек, которые сводят с ума иностранцев: ежегодное отключение горячей воды. Фото © Gemini Nano Banana

Для россиян летнее отключение горячей воды — это уже почти такой же сезонный ритуал, как первые шашлыки на майские праздники. Но иностранцам такая практика часто кажется чем-то невероятным: как это — в квартире есть вода, а горячей временно нет? Поэтому многие гости страны искренне удивляются, когда узнают, что жители заранее проверяют графики отключений, достают водонагреватели, греют воду в кастрюлях или на время перебираются в спортзал с душем. Впрочем, большинство россиян относятся к этому философски. Главное правило здесь простое: несколько дней без горячей воды пережить можно.

Регистрация по месту жительства

Вещи в России, которые никогда не поймут иностранцы: МФЦ, регистрация и жильё. Фото © Gemini Nano Banana

Постоянная регистрация, временная регистрация, место пребывания, место жительства — неподготовленного иностранца такой набор слов способен быстро запутать. Для россиян это привычная часть взрослой жизни, а вот для гостей страны — настоящий бюрократический квест. Паспорт, заявление, МФЦ, согласие собственника, сроки оформления, кажется, что за обычным переездом скрывается целая система.

Да, странности в туристических буклетах не найдёшь, искать их нужно в домах, привычках и бане! А какие факты о России, удивляющие иностранцев, знаете вы? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал о том, как поп-культура добралась до свидетельств о рождении. Россияне называют детей в честь героев фильмов и сериалов и русских сказок. Life.ru рассказывает, как вместо Михаила и Анны московская статистика пестрит Майками и Лукасами из «Очень странных дел».

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Авторы Софья Кузнецова