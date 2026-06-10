«Цигель, цигель, ай-лю-лю»: Какие ещё фразы, придуманные актёрами в СССР, потом стали народным достоянием

Советское кино принято ассоциировать с жёсткой дисциплиной. Сценарии утверждались заранее, каждую реплику согласовывали редакторы, а режиссёры могли неделями добиваться идеального дубля. Но даже в этой системе находилось место для случайностей. Более того, некоторые из них оказались настолько удачными, что пережили и фильмы, и эпоху. Читайте на Life.ru, какие самые знаменитые и культовые фразочки и сцены из кино СССР появились благодаря талантливой импровизации актёров!

«Цигель, цигель, ай-лю-лю»

«Цигель, цигель, ай-лю-лю»: что значит и как появилось? Лучшая импровизация советского кино. Фото © фильм «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Есть цитаты, смысл которых понятен всем. А есть «цигель, цигель, ай-лю-лю», которое зрители повторяют уже почти 60 лет, хотя толком никто не может объяснить, что оно означает. Фраза прозвучала из уст героини, которую сыграла Виктория Островская. Позже актриса рассказывала, что знаменитая реплика родилась случайно прямо на съёмочной площадке. По одной из версий, она вспомнила немецкое слово Ziegel («кирпич»), которое слышала раньше, и начала играть со звучанием слов.

Леонид Гайдай сразу понял, что в этом бессмысленном наборе звуков есть какая-то особая комическая энергия. Реплику решили оставить в фильме. И произошло удивительное: зрители мгновенно её запомнили. Сегодня выражение давно живёт в народе. Его используют, когда нужно кого-то поторопить. При этом фраза сама по себе ничего не значит. Возможно, именно в этом и заключается секрет её популярности.

«А хорошо жить — ещё лучше!»

Знаменитая фраза Балбеса «А хорошо жить — ещё лучше!» стала результатом удачной актёрской импровизации Юрия Никулина. Фото © фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Многие знаменитые киноцитаты рождаются благодаря тому, что актёры чувствуют друг друга лучше любого сценариста. Именно так произошло на съёмках «Кавказской пленницы». По сценарию герой Георгия Вицина должен был произнести фразу: «Жить, как говорится, хорошо». На этом диалог должен был закончиться. Но Юрий Никулин мгновенно уловил ритм сцены и, не дожидаясь команды режиссёра, добавил: «А хорошо жить — ещё лучше!»

На первый взгляд реплика выглядит простой. Однако именно она создаёт тот самый эффект народного юмора, за который зрители любят фильмы Гайдая. Фраза звучит одновременно нелепо и удивительно логично. Возможно, поэтому она настолько быстро ушла в народ. Сегодня трудно представить, что когда-то её не существовало в сценарии. Более того, многие уверены, что именно вокруг этой реплики и строилась вся сцена. Хотя на самом деле она появилась буквально за несколько секунд.

«Танцуют все!»

Культовая фраза «Танцуют все!» в «Иван Васильевич меняет профессию» появилась благодаря экспромту актёра Юрия Яковлева. Фото © фильм «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk

В советском кино немало крылатых выражений, но по степени узнаваемости с «Танцуют все!» способны конкурировать единицы. Знаменитый возглас появился во время съёмок «Иван Васильевич меняет профессию» в сцене царского пира. Юрий Яковлев настолько органично вжился в образ Ивана Грозного, оказавшегося в XX веке, что начал свободно играть внутри кадра. В какой-то момент он неожиданно выкрикнул: «Танцуют все!»

Для съёмочной группы это стало сюрпризом. Однако фраза оказалась настолько точной, что Леонид Гайдай даже не стал искать более удачный вариант. Сама реплика давно оторвалась от фильма. Её можно услышать на свадьбах, выпускных, семейных праздниках и корпоративах. Многие используют её автоматически, даже не вспоминая, откуда она появилась. А ведь всё началось с одной актёрской импровизации.

«Какая гадость эта ваша заливная рыба»

Фраза «Какая гадость эта ваша заливная рыба» стала одной из самых узнаваемых цитат фильма «Ирония судьбы» и гениальной импровизацией. Фото © фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Сегодня без этой реплики невозможно представить новогодние праздники. Её повторяют каждый декабрь, цитируют в соцсетях. Но мало кто знает, что знаменитая фраза Юрия Яковлева родилась не на бумаге, а прямо на съёмочной площадке. Как вы могли заметить, гениальный актёр не редко импровизировал. И фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» не остался исключением.

Во время сцены застолья Ипполит должен был просто попробовать угощение и продолжить диалог. Однако заливная рыба, которую приготовили для съёмок, актёру настолько не понравилась, что он совершенно искренне отреагировал на вкус блюда. Вместо предусмотренного сценарием текста Яковлев произнёс: «Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба». Это был не единственный экспромт Яковлева в фильме. По воспоминаниям участников съёмок, актёр нередко добавлял собственные интонации и детали поведения, которые делали Ипполита ещё более живым и узнаваемым персонажем.

Снежная драка из «Джентльменов удачи»

Сцена со снежной дракой из фильма «Джентльмены удачи» получилась смешнее благодаря случайности. Фото © фильм «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

Особенность хорошей импровизации заключается в том, что зритель не замечает её искусственности. Наоборот, такие моменты кажутся самыми настоящими. Яркий пример — знаменитая сцена со снегом в «Джентльменах удачи». По первоначальному замыслу ничего особенно смешного там происходить не должно было. Герои просто находились на улице и выполняли обычные действия.

Однако Савелий Крамаров решил немного оживить эпизод и начал растирать снегом Раднэра Муратова. Тот явно не ожидал такого развития событий и отреагировал совершенно искренне. В происходящее тут же включился Георгий Вицин. В результате на экране возникла настоящая импровизированная комедия. Подобные эпизоды напоминают, что иногда лучший способ рассмешить зрителя — просто дать актёрам немного свободы.

Как Промокашка едва не затмил главных героев

Импровизации Ивана Бортника сделали Промокашку одним из самых ярких героев советского экрана. Фото © фильм «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер / YouTube / OdessaFilmStudio

Среди всех примеров советских киноимпровизаций история Ивана Бортника стоит особняком. В отличие от коллег он не ограничивался одной удачной репликой. Актёр буквально создавал своего персонажа заново прямо во время съёмок. По сценарию Промокашка был второстепенным членом банды «Чёрная кошка». Однако Бортник постоянно предлагал новые детали характера, необычные интонации и неожиданные реплики. Многие из них появлялись прямо на площадке.

Особенно запомнилась зрителям сцена, в которой Промокашка начинает петь. Этот момент помог показать героя не просто преступником, а живым человеком со своими привычками и странностями. В итоге получилось почти невероятное: персонаж второго плана превратился в одного из самых ярких героев всего сериала. И во многом это произошло благодаря актёрской инициативе.

Фрунзик Мкртчян — ас импровизации

Значительная часть знаменитых реплик героя Фрунзика Мкртчяна в фильме «Мимино» появилась благодаря импровизации. Фото © фильм «Мимино», режиссёр Георгий Данелия, сценаристы Реваз Габриадзе и др. / YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

Фрунзик Мкртчян был одним из тех актёров, которым режиссёры часто позволяли отходить от сценария. Причина проста: его импровизации почти всегда работали лучше заранее написанного текста. Во время съёмок «Мимино» актёр регулярно предлагал новые реплики и развивал сцены в неожиданных направлениях. Особенно много изменений произошло во время съёмок эпизода в суде.

Мкртчян обладал редким даром создавать комизм буквально из ничего: паузы, взгляда или интонации. Поэтому многие зрители даже не догадываются, что часть любимых диалогов родилась уже после команды «Мотор!». Со временем некоторые фразы героя стали жить собственной жизнью и превратились в цитаты. И это тот случай, когда грань между актёром и персонажем практически исчезла.

Почему импровизация иногда работает лучше сценария

Истории советского кино показывают любопытную закономерность. Чаще всего зрители запоминают не самые сложные драматургические конструкции, а моменты, в которых чувствуется жизнь. Хорошая импровизация всегда немного рискованна. Она может испортить сцену, а может сделать её бессмертной. Гайдай, Данелия, Меньшов и другие режиссёры прекрасно понимали эту разницу и умели распознавать удачные находки.

Возможно, именно благодаря гениальной импровизации многие советские комедии до сих пор цитируют наизусть. Ведь за их лучшими шутками стоят не только талантливые сценаристы, но и актёры, которые не боялись выйти за рамки написанного текста. А ранее Life.ru рассказал о советских комиках, чьи жизни оказались не такими весёлыми, как их образы!