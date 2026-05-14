Как помыться, если отключили горячую воду: 5 бюджетных «еврейских лайфхаков»

В Москве с 13 мая стартовали плановые профилактические работы на теплосетях, из-за которых горячую воду по адресам будут отключать до 10 дней. Личный финансовый консультант Александр Патешман составил для Life.ru список лайфхаков — как помыться, если отключили воду, а тазики вам надоели.

Как помыться, если отключили горячую воду: бюджетные варианты

1. Абонемент в фитнес-клуб (свой или друга) Самый простой способ — если у вас или ваших друзей есть абонемент в фитнес-клуб. Обычно к нему прилагается несколько разовых гостевых приглашений. Попросите друга сводить вас «на экскурсию» — по гостевому визиту можно не только посмотреть зал, но и принять душ совершенно бесплатно.

2. Семейный заезд в гостиницу или хостел Если нужно помыться семьёй (4–5 человек), снимать номер на одного дешевле, чем на всех. Сутки стоят 1500–2000 рублей, но за эти деньги может помыться вся семья. Обратите внимание на хостелы и небольшие гостиницы рядом с домом: у них обычно есть накопители горячей воды.

3. Бизнес-залы на вокзалах по программе лояльности банков У многих банков в приложениях есть бесплатные проходы в бизнес-залы на вокзалах (например, в Москве). Вам полагается 2–4 посещения в месяц. Там есть душевые. Плюс можно бесплатно перекусить, выпить чая или кофе после душа.

4. Взаимовыручка с коллегами или соседями График отключения горячей воды в Москве отличается по округам. Договоритесь с теми, кто живёт недалеко: сегодня вы идёте к ним, через неделю — они к вам. Главное, чтобы никто не уехал в отпуск в самый нужный момент.

5. Классический дедовский метод (тазик и ковш) Самый бюджетный и всем известный способ. Не самый комфортный, но работает безотказно.

Как помыться, если отключили горячую воду: варианты подороже

1. Общественный бассейн с душем и сауной В Москве есть бассейны, где можно оплатить разовое посещение (только душ или с сауной). Это выходит гораздо дешевле классической бани с парилкой. Стоимость — до 1000 рублей за визит. Чтобы сэкономить, выбирайте: будние дни, утренние или поздние вечерние часы, минимальный тариф (без посещения бассейна). Душевых кабинок обычно хватает, можно мыться сколько угодно.

2. Гостиницы с почасовой оплатой Номер не обязательно снимать на сутки. Ищите гостиницы с часовыми тарифами — иногда это дешевле, чем полные сутки. При этом вся семья (хоть 4 человека) проходит в один номер, в отличие от хостела, где платят за каждого.