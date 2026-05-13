В Москве начались плановые отключения горячей воды

В Москве с 13 мая стартовали плановые профилактические работы на теплосетях, из-за которых горячую воду по адресам будут отключать до 10 дней. Об этом сообщили в ПАО «МОЭК».

Работы связаны с подготовкой к отопительному сезону 2026/2027 годов. Главный этап — гидравлические испытания трубопроводов. Для этого отдельные участки сетей временно выводят из эксплуатации, из-за чего теплоноситель перестаёт поступать на тепловые пункты, отвечающие за нагрев воды.

Всего испытания разделены примерно на 600 этапов и должны завершиться к концу августа. Работы идут во всех округах столицы, к ним привлечены более 3 тысяч специалистов, 200 опрессовочных центров и свыше 280 единиц техники.

В МОЭК подчёркивают, что летняя профилактика нужна для стабильной работы системы зимой. График отключений по конкретному дому можно проверить на сайтах МОЭК, в ботах компании в MAX и Telegram, а также на портале правительства Москвы.