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12 июня, 10:32

Путин: Талант Марины Неёловой покорил сердца разных поколений зрителей

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад актрисы Марины Неёловой в отечественную культуру. Его слова прозвучали 12 июня на церемонии вручения государственных наград и премий в Кремле.

Глава государства отметил уникальные профессиональные качества артистки. По его мнению, именно талант и яркая индивидуальность в сочетании с умением глубоко перевоплощаться позволили ей завоевать признание публики разных возрастов.

Путин подчеркнул, что работы актрисы и в кинематографе, и на сцене театра всегда становились настоящим событием. Он добавил, что её мастерство и полная самоотдача сегодня служат ориентиром для всего театрального сообщества.

Кто похож на легендарную актрису? Дочь Неёловой раскрыла семейный секрет
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Марина Неёлова — выдающаяся советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, родившаяся 8 января 1947 года в Ленинграде. С 1974 года она служит в московском театре «Современник», где стала одной из ключевых фигур труппы, создав целую галерею пронзительных, хрупких и глубоко психологичных образов в таких знаковых спектаклях, как «Вишнёвый сад», «Три сестры» и «Крутой маршрут». Всенародную любовь и узнаваемость ей принесли работы в кинематографе, особенно роли в фильмах «Старая, старая сказка», где она сыграла капризную принцессу и дочь трактирщика, «Слово для защиты», «Осенний марафон» (застенчивая машинистка Алла, за роль которой она получила Государственную премию РСФСР), «Дорогая Елена Сергеевна» и «Ты у меня одна».

Ранее Путин присвоил актрисе Марине Неёловой звание Героя Труда. Глава государства отметил трудовые заслуги артистки перед страной и народом.

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Никита Никонов
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