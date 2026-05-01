Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 07:45

Путин присвоил актрисе Марине Неёловой звание Героя Труда

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Марине Неёловой звание Героя Труда. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Неёловой Марине Мстиславовне — артистке государственного бюджетного учреждения культуры города «Московский театр «Современник», — говорится в документа.

Почетные звания также присвоены главе лаборатории научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО «НИИхиммаш») Леониду Бобе, гендиректору АО «Мостострой 11» Николаю Руссу, токарю из Воронежа Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук, члену общественной палаты Свердловской области Шлеме Спектору.

Марина Мстиславовна Неёлова — легендарная советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Вся её карьера связана с театром «Современник», где она работает с 1974 года и до сих пор остаётся одной из главных актрис. За свою жизнь она снялась в более чем 85 фильмах. Самые известные из них: «Старая, старая сказка», «Монолог», «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева». В театре сейчас она играет в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад» (роль Раневской), «Крутой маршрут», «Играем… Шиллера!» (роль Елизаветы) и «203–205». В 2004 году она исполнила роль Акакия Акакиевича Башмачкина в постановке «Шинель» режиссёра Валерия Фокина.

Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору ОТР Виталию Игнатенко
Ранее президент России Владимир Путин присвоил поэтессе Ларисе Рубальской звание народной артистки РФ. За свою карьеру она написала тексты более чем к 600 песням. Её произведения исполняют Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Михаил Муромов и другие звёзды российской эстрады. Рубальская также является членом Союза писателей России и многократным лауреатом конкурса «Песня года».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar