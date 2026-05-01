Путин присвоил актрисе Марине Неёловой звание Героя Труда
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Марине Неёловой звание Героя Труда. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Неёловой Марине Мстиславовне — артистке государственного бюджетного учреждения культуры города «Московский театр «Современник», — говорится в документа.
Почетные звания также присвоены главе лаборатории научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО «НИИхиммаш») Леониду Бобе, гендиректору АО «Мостострой 11» Николаю Руссу, токарю из Воронежа Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук, члену общественной палаты Свердловской области Шлеме Спектору.
Марина Мстиславовна Неёлова — легендарная советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Вся её карьера связана с театром «Современник», где она работает с 1974 года и до сих пор остаётся одной из главных актрис. За свою жизнь она снялась в более чем 85 фильмах. Самые известные из них: «Старая, старая сказка», «Монолог», «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева». В театре сейчас она играет в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад» (роль Раневской), «Крутой маршрут», «Играем… Шиллера!» (роль Елизаветы) и «203–205». В 2004 году она исполнила роль Акакия Акакиевича Башмачкина в постановке «Шинель» режиссёра Валерия Фокина.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил поэтессе Ларисе Рубальской звание народной артистки РФ. За свою карьеру она написала тексты более чем к 600 песням. Её произведения исполняют Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Михаил Муромов и другие звёзды российской эстрады. Рубальская также является членом Союза писателей России и многократным лауреатом конкурса «Песня года».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.