Путин присвоил актрисе Марине Неёловой звание Героя Труда

Марина Мстиславовна Неёлова — легендарная советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Вся её карьера связана с театром «Современник», где она работает с 1974 года и до сих пор остаётся одной из главных актрис. За свою жизнь она снялась в более чем 85 фильмах. Самые известные из них: «Старая, старая сказка», «Монолог», «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева». В театре сейчас она играет в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад» (роль Раневской), «Крутой маршрут», «Играем… Шиллера!» (роль Елизаветы) и «203–205». В 2004 году она исполнила роль Акакия Акакиевича Башмачкина в постановке «Шинель» режиссёра Валерия Фокина.