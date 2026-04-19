Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору ОТР Виталию Игнатенко

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда генеральному директору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства присвоить звание Героя Труда РФ Игнатенко Виталию Никитичу», — сказано в указе.

В документе отмечается, что награда присуждена за значительный вклад в развитие журналистики, а также культуры и искусства в стране.

Виталий Игнатенко возглавляет Общественное телевидение России и является одной из известных фигур в отечественной медиасфере.

А ранее Путин утвердил новые почётные звания для известных актёров и деятелей культуры. Юрий Кузнецов, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева удостоены почетного звания народных артистов РФ. Указ опубликован на портале правовой информации.