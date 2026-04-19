19 апреля, 08:08

Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору ОТР Виталию Игнатенко

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда генеральному директору Общественного телевидения России Виталию Игнатенко. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства присвоить звание Героя Труда РФ Игнатенко Виталию Никитичу», — сказано в указе.

В документе отмечается, что награда присуждена за значительный вклад в развитие журналистики, а также культуры и искусства в стране.

Виталий Игнатенко возглавляет Общественное телевидение России и является одной из известных фигур в отечественной медиасфере.

Путин присвоил Ларисе Рубальской звание народной артистки РФ

А ранее Путин утвердил новые почётные звания для известных актёров и деятелей культуры. Юрий Кузнецов, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева удостоены почетного звания народных артистов РФ. Указ опубликован на портале правовой информации.

Андрей Бражников
