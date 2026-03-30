Путин присвоил звание народного артиста РФ Кузнецову, Вдовиченкову и Гусевой

Президент Росси Владимир Путин утвердил новые почётные звания для известных актёров и деятелей культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Так звания «Народный артист Российской Федерации» получили актёры Юрий Кузнецов, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева. Это признание их вклада в развитие отечественного искусства. Отдельно отмечен вклад Никиты Высоцкого. Ему присвоено звание заслуженного работника культуры РФ.

Ранее Путин отметил успешное выступление отечественных паралимпийцев на зимних Играх-2026, прошедших в Италии. По итогам турнира глава государства принял решение о награждении спортсменов орденами Дружбы.