Путин присвоил звание народного артиста РФ Кузнецову, Вдовиченкову и Гусевой
Юрий Кузнецов, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева. Обложка © Wikipedia / Kruglovsasha, Kremlin.ru, Svklimkin
Президент Росси Владимир Путин утвердил новые почётные звания для известных актёров и деятелей культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Так звания «Народный артист Российской Федерации» получили актёры Юрий Кузнецов, Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева. Это признание их вклада в развитие отечественного искусства. Отдельно отмечен вклад Никиты Высоцкого. Ему присвоено звание заслуженного работника культуры РФ.
Ранее Путин отметил успешное выступление отечественных паралимпийцев на зимних Играх-2026, прошедших в Италии. По итогам турнира глава государства принял решение о награждении спортсменов орденами Дружбы.
