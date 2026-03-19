Путин подписал указ о награждении орденами россиян — победителей Паралимпиады
Глава государства Владимир Путин высоко оценил выдающееся выступление отечественных паралимпийцев на зимних Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо: президент подписал указ о награждении российских победителей Паралимпиады орденами Дружбы.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Сборная России выступила под своим национальным флагом и гимном — впервые с 2014 года. Команду представили всего шесть спортсменов (плюс один ведущий) в трёх видах спорта: горнолыжный спорт, лыжные гонки и сноуборд.
Несмотря на такой минимальный состав, россияне завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. В итоговом медальном зачёте Россия заняла третье место, уступив только Китаю (15–13–16, всего 44) и США (13–5–6, всего 24). Президент Паралимпийского комитета России отметил, что результаты превзошли самые смелые ожидания. Владимир Путин лично поздравил спортсменов с выдающимся достижением и подвигом. Российские паралимпийцы вернулись домой героями, их ярко встретили в Москве.
