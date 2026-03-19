Путин подписал указ о награждении орденами россиян — победителей Паралимпиады

Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Сборная России выступила под своим национальным флагом и гимном — впервые с 2014 года. Команду представили всего шесть спортсменов (плюс один ведущий) в трёх видах спорта: горнолыжный спорт, лыжные гонки и сноуборд.