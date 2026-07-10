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10 июля, 08:22

Киев начал применять американские дроны V-BAT для ударов вглубь РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Allora Empire Art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Allora Empire Art

Киев задействовал американские разведывательные беспилотники V-BAT для атак на объекты в глубине российской территории. Об этом сообщил телеканал CBS.

Ранее компания Shield AI поставила Вооружённым силам Украины дроны дальнего радиуса действия. По информации канала, эта техника играет всё более важную роль в конфликте.

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Дроны V-BAT — это американские беспилотные летательные аппараты вертикального взлёта и посадки (VTOL), разработанные компанией Shield AI для ведения разведки, наблюдения и целеуказания. Благодаря конструкции с одним винтом в кольцевом канале они не требуют взлётно-посадочной полосы и могут запускаться с небольших площадок или палуб кораблей. V-BAT способен находиться в воздухе более 12 часов, работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия и выполнять задачи даже при подавлении GPS и каналов связи, используя элементы автономной навигации. Аппарат применяется ВС США и ряда союзников для разведывательных и морских операций.

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Никита Никонов
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