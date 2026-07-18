Минобороны тестирует искусственный интеллект для обработки писем граждан

Министерство обороны приступило к тестированию искусственного интеллекта при работе обращений от населения. О деталях проекта рассказал заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Виталий Шулика на заседании коллегии МО РФ.

Замминистра уточнил, что сейчас продолжается военно-технический эксперимент. Ключевая роль в нём отведена алгоритмам, которые учатся разбирать поступающие запросы.

Разработкой занимается профильный департамент по работе с обращениями граждан. К процессу также подключили структуру, отвечающую за жилищное обеспечение, и Военно-социальный центр.

Пока перед программой стоят базовые, но критически важные задачи. На первых этапах ИИ тренируют распознавать текст и автоматически направлять его нужному адресату, то есть заниматься маршрутизацией.

Внедрение технологий должно ускорить обработку входящего потока писем. Речь идёт о снижении рутинной нагрузки на сотрудников, которые раньше выполняли эту работу вручную.

О сроках полного перехода на автоматизированную систему и её внедрении во все подразделения пока не сообщается.