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17 июля, 16:09

Военный инженерно-технический университет появится в России

Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

В России будет создан Военный инженерно-технический университет для повышения компетенций Министерства обороны в сфере строительства. Об этом 17 июля сообщил заместитель главы ведомства, генерал-лейтенант Павел Фрадков на заседании коллегии Минобороны РФ.

Фрадков отметил, что создание университета позволит обеспечить комплектование управлений, отделов капитального строительства и строительных подразделений Министерства обороны специалистами с высокой квалификацией. Учреждение должно повысить уровень подготовки военных инженеров и технических специалистов, работающих в строительной сфере.

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Николь Вербер
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