Военный инженерно-технический университет появится в России

В России будет создан Военный инженерно-технический университет для повышения компетенций Министерства обороны в сфере строительства. Об этом 17 июля сообщил заместитель главы ведомства, генерал-лейтенант Павел Фрадков на заседании коллегии Минобороны РФ.

Фрадков отметил, что создание университета позволит обеспечить комплектование управлений, отделов капитального строительства и строительных подразделений Министерства обороны специалистами с высокой квалификацией. Учреждение должно повысить уровень подготовки военных инженеров и технических специалистов, работающих в строительной сфере.

Ранее Лайф.ru рассказывал, как в Подмосковье готовят операторов беспилотников. В Московском высшем общевойсковом командном училище был открыт специальный факультет для подготовки операторов БПЛА. Более половины курсантов уже имеют боевой опыт, а обучение ведут командиры с фронтовой практикой. Программа включает выполнение сложных задач, таких как тактическая медицина и эвакуация раненых под огнём. Занятия проходят круглосуточно на двух тактических полигонах, где курсанты отрабатывают штурм зданий, ведение боя и работу с наземными роботизированными системами.