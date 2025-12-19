Человечество пережило все три предсказанных конца света в 2025 году

В 2025 году должны были сбыться как минимум три громких предсказания о конце света, однако апокалипсис так и не состоялся, пишет «Лента.ру». Издание отмечает, что о приближении последних дней человечества говорили африканский проповедник, японская художница и древний текст, приписываемый святому.

Первым пророком оказался южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакеле, объявивший, что второе пришествие и конец света наступят 23–24 сентября, из-за чего чемпионата мира по футболу в 2026 году не будет. После того как предсказание не сбылось, он сначала сослался на разницу календарей, а затем исчез из соцсетей. Второй сценарий, основанный на манге художницы Ре Тацуки, предрекал мощнейшее землетрясение и цунами в Японии летом 2025 года, что вызвало панику, отмену рейсов и реальный экономический ущерб.

После несбывшегося прогноза на 2025 год пастор назвал новые даты. Life.ru отдельно разобрал новое предсказание Млакелы на 12–13 октября 2026 года.

Третье пророчество восходило к тексту XII века, якобы принадлежавшему святому Малахии, который предсказывал разрушение Рима и Страшный суд после смерти 112-го папы. Им считался Франциск, скончавшийся в апреле 2025 года. Однако серьёзные исследователи давно считают этот документ более поздней подделкой.

Ранее ясновидящая предсказала начало апокалипсиса в 2027 году после увиденного во сне строительства храма над рекой Евфрат. Раскрывая подробности пророчества, она уточнила, что в своём видении наблюдала сначала пересохшую, а затем наполнившуюся водой библейскую реку и возведение культового сооружения на горе.