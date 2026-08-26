Учёные призвали в случае конца света бежать на материк, известный пауками, змеями и злыми кенгуру

Австралия может оказаться самым устойчивым местом на Земле в случае глобальной катастрофы, считают учёные. Исследователи пришли к такому выводу после анализа сотен научных работ, посвящённых последствиям различных бедствий. Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты оценивали, какие страны имеют больше шансов пережить масштабные кризисы — от падения астероида до мощных вулканических извержений. Среди главных факторов они выделили удалённость территории, развитую экономику, наличие сельского хозяйства и способность обеспечивать население ресурсами.

«По всем этим различным факторам Австралия оказывается лучшим местом для пребывания в случае стихийного бедствия», — говорится в публикации со ссылкой на исследование.

В числе других стран с высокой устойчивостью к возможным катастрофам учёные назвали Новую Зеландию, Японию, Швейцарию и Аргентину. Однако у этих государств есть уязвимые стороны.

Например, островные территории с протяжённой береговой линией могут столкнуться с последствиями цунами, а некоторые регионы находятся рядом с зонами вулканической активности.

Австралия получила высокую оценку благодаря сочетанию нескольких факторов: удалённому расположению, крупной территории, развитой промышленности и способности производить продукты питания.

При этом исследователи отмечают, что полностью безопасных мест в случае глобальной катастрофы не существует. Итоговые последствия будут зависеть от масштаба события и его характера.

Ранее Life.ru писал о заявлении экстрасенса Зираддина Рзаева, который связал возможный конец света не с отдельными природными проблемами, а с полным уничтожением планеты. При этом специалисты отмечают, что реальные глобальные риски связаны прежде всего с природными катастрофами, изменением климата и техногенными угрозами.