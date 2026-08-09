200 Хиросим против конца света: Учёные рассчитали, как взорвать астероид-убийцу изнутри

Взорвать опасный камень из космоса изнутри и разнести его на мелкие кусочки — звучит как фантастика, а не серьёзная наука. Но именно такой план придумали китайские учёные. Пока ни один астероид Земле не угрожает, даже после взрыва остатков ракеты на Луне, зато расчёты уже готовы: один аппарат бурит в камне дыру, второй сбрасывает туда бомбу, а взрыв внутри получается мощнее двухсот бомб, упавших 81 год назад на Хиросиму. Life.ru простыми словами объясняет, что это за план, как он работает и зачем вообще может понадобиться.

Как работает план китайских учёных

Метод защиты Земли от астероидов: взрыв мощностью 200 Хиросим. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Как работает план китайских учёных? Всё просто: один космический аппарат на большой скорости врезается в астероид и пробивает в нём глубокую дыру, как гвоздь входит в дерево. Затем второй аппарат подлетает и сбрасывает в эту дыру ядерную бомбу. Она взрывается уже внутри камня, а не снаружи, на поверхности. Учёные объясняют: так гораздо проще выбрать точное место взрыва, чем просто на скорости врезать бомбу прямо в поверхность камня и надеяться на удачу.

Двести Хиросим на один камень

Учёные подсчитали: взрыв мощностью три мегатонны полностью уничтожит астероид размером около ста метров, а это довольно крупный камень. Это примерно двести бомб такой же силы, какая упала на Хиросиму в 1945 году. Настоящая бомба тогда была намного слабее: всего пятнадцать килотонн, а не три миллиона тонн тротила, как в новых расчётах. Разница огромная, но именно такая сила нужна, чтобы от опасного камня осталась только пыль и мелкие обломки, а не большие осколки.

Почему бомбу нужно закопать поглубже

Двухэтапная схема защиты Земли от астероидов: суть эксперимента. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Самое интересное открытие: если взорвать бомбу не на поверхности, а на глубине 30 метров, астероид меняет скорость в три раза сильнее. Для защиты Земли это очень важно. Одно дело — просто разбить камень на куски, и совсем другое — заранее увести его с опасного пути так, чтобы обломки точно пролетели мимо планеты. Именно поэтому первый аппарат должен вбить бомбу как можно глубже, а не просто взорвать её у самой поверхности.

Крайние меры

Ядерный вариант — это план на самый крайний случай, а вовсе не первый выбор учёных. Они подчёркивают: сначала нужно пробовать более простой способ — просто направить обычный аппарат в астероид, чтобы он его слегка толкнул, без всякой взрывчатки. Так уже делали, и это сработало на практике. Но такой способ требует много лет форы, чтобы маленький толчок постепенно увёл камень с курса. Ядерная бомба нужна тогда, когда времени совсем мало и ждать долгие годы уже некогда.

Речь идёт о ситуациях, когда до столкновения остаётся всего несколько дней или пара недель, а не годы и десятилетия форы, как в спокойном сценарии. Тут уже не до мягких толчков — нужен один резкий и мощный удар прямо изнутри камня, способный сразу изменить его путь. А сейчас, кстати, учёные следят и за магнитными бурями ближайших дней: Земле хватает поводов для тревоги и без астероидов, хотя конкретно этот сценарий пока остаётся только теорией на бумаге.

Ядерное оружие в космосе: китайский план защиты от астероидов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Расчёты показывают, насколько важен запас времени. Если скорость астероида изменится всего чуть-чуть, придётся ждать несколько долгих лет, пока камень постепенно уйдёт с опасного пути и минует Землю стороной, не задев её. А если толкнуть его посильнее, хватит и пары месяцев ожидания вместо долгих лет подготовки. Поэтому глубокий взрыв внутри камня — не блажь учёных, а способ выжать максимум пользы, когда времени на раздумья почти совсем не осталось.

Пока это только расчёты на бумаге

Учёные сами честно говорят: никакой реальной бомбы никто не строил и не испытывал в космосе. Это компьютерная модель, а не готовое оружие, которое можно запустить хоть завтра. Ни один астероид сейчас не угрожает Земле, специалисты внимательно следят за небом, но опасных объектов на курсе к планете пока не находили. К тому же взрывать ядерное оружие в космосе запрещено международными законами, так что даже готовую технологию быстро применить не получится.

Двести Хиросим на бумаге звучит пугающе, но за этими цифрами стоит трезвый расчёт на самый крайний случай. Если человечеству вдруг не повезёт, план уже есть даже для ситуации, когда времени останется всего несколько дней на подготовку. Пока это только теория, но именно такие теории и должны быть готовы заранее. О том, какой ценой обошлась настоящая бомбардировка Хиросимы восемьдесят один год назад, Life.ru подробно рассказывает в материале о годовщине трагедии 6 августа.