«Дата конца света» Брэдбери совпала с ударом по Луне: что случится 5 августа

Отработавшая верхняя ступень ракеты Falcon 9 может врезаться в Луну 5 августа 2026 года — в ту самую дату, которая фигурирует в постапокалиптическом рассказе Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь». По расчётам астрономов, столкновение произойдёт примерно в 06:35 по всемирному времени недалеко от кратера Эйнштейна.

Совпадение выглядит почти мистическим. В одной из классических версий произведения Брэдбери автоматизированный дом продолжает работать после ядерной катастрофы, а оставшийся голос повторяет: «Сегодня 5 августа 2026 года». Сам рассказ был опубликован в 1950 году и позднее вошёл в «Марсианские хроники». В более поздних изданиях действие перенесли на 2057 год.

Ступень осталась в космосе после запуска 15 января 2025 года. Тогда Falcon 9 отправила к Луне американский аппарат Blue Ghost Mission 1 и японский посадочный модуль Hakuto-R Mission 2. После отделения полезной нагрузки конструкция продолжила движение по сложной орбите в системе Земля — Луна.

Предполагаемое место падения находится рядом с кратером Эйнштейна у лунного лимба, передаёт Space.com. Ступень приблизится к поверхности со скоростью свыше двух километров в секунду и, вероятно, оставит новый небольшой кратер. Угрозы Земле, действующим космическим аппаратам или объектам на Луне столкновение не представляет.

Астрономы надеются зафиксировать момент удара с помощью наземных и космических телескопов. Теоретически столкновение может сопровождаться короткой вспышкой и выбросом лунной пыли, что позволит подробнее изучить подобные события и проверить способы определения их координат.

Однако гарантировать зрелищное космическое шоу учёные не берутся. Астроном Билл Грей предупреждал, что расчёт времени пока может ошибаться на несколько минут, а места — на десятки километров. Поэтому увидеть вспышку с Земли будет сложно даже при помощи специальной техники.

Ранее Life.ru рассказывал о другом оставленном человеком объекте, который врезался в Луну и образовал сразу два кратера. Сначала его приняли за ступень Falcon 9, однако позднее специалисты предположили, что аппарат мог быть связан с китайской лунной программой.