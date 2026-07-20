Почему американцы никогда не были на Луне: 7 главных аргументов сторонников теории заговора

20 июля 1969 года весь мир наблюдал за тем, как человек впервые ступил на поверхность Луны. Казалось бы, вопрос давно закрыт. Все знают, что миссия «Аполлон-11» стала одним из величайших достижений человечества. Но спустя десятилетия миллионы людей продолжают верить, что никакой высадки не было, а знаменитые кадры якобы сняли в павильоне. Life.ru собрал самые известные аргументы сторонников «лунного заговора» и разобрался, почему они появились и что говорит наука.

Откуда взялась теория о «лунном обмане»?

Теория заговора о «лунном обмане» существует уже более 50 лет: 7 самых популярных аргументов конспирологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Izan Maqbool

Нужно сказать, что массово сомневаться в высадке на Луну люди начали не в 1969 году, а спустя несколько лет. Одной из причин стала книга американца Билла Кейсинга We Never Went to the Moon («Мы никогда не были на Луне»), вышедшая в 1976 году. Автор утверждал, что США якобы не обладали необходимыми технологиями, а потому были вынуждены инсценировать победу в космической гонке с СССР. Со временем его идеи подхватили документальные фильмы, телевидение и, конечно, Интернет. Сегодня многие продолжают верить в эту теория заговора. Вот только в какие факты верят сторонники этой легенды? Давайте разбираться.

Аргумент № 1: Флаг «развевается»

7 главных аргументов сторонников теории заговора: почему флаг развевается на Луне? Фото © Nasa.gov

Это, пожалуй, самый известный аргумент сторонников заговора. На видеозаписи кажется, будто американский флаг колышется на ветру. Если атмосферы нет, откуда движение? На самом деле флаг был закреплён не только на вертикальной стойке, но и на горизонтальной перекладине. Во время установки астронавты вращали древко, ткань получала колебания и долго продолжала двигаться. На Луне нет воздуха, который быстро остановил бы эти движения, поэтому кажется, будто флаг «машет». Кроме того, складки на ткани создают иллюзию развевающегося полотна даже тогда, когда оно неподвижно.

Аргумент № 2: Где звёзды?

7 главных аргументов сторонников теории заговора: почему на кадрах не видно звёзд? Фото © ТАСС / NASA / Zuma

Если астронавты действительно были в космосе, почему на снимках абсолютно чёрное небо без единой звезды? Ответ связан с работой фотоаппарата. Лунная поверхность и белые скафандры были очень ярко освещены Солнцем. Чтобы не получить пересвеченные кадры, камеры использовали короткую выдержку и небольшую экспозицию. Слабый свет далёких звёзд просто не успел попасть на плёнку. Точно такой же эффект можно увидеть, если сфотографировать ночью ярко освещённый городской объект: звёзд на снимке тоже почти не будет.

Аргумент № 3: Тени идут в разные стороны

7 главных аргументов сторонников теории «лунного обмана»: были ли американцы на Луне на самом деле? Фото © Shutterstock / FOTODOM / rawpixel.com

На некоторых фотографиях кажется, что тени падают под разными углами. Сторонники заговора считают, что это возможно только при использовании нескольких прожекторов в павильоне. Физики объясняют, что лунная поверхность неровная: кратеры, склоны и бугры меняют направление теней. Кроме того, перспектива на фотографии способна визуально «разводить» параллельные линии. Аналогичный эффект легко наблюдается на железнодорожных рельсах, которые вдали кажутся сходящимися.

Аргумент № 4: На фотографиях нет кратера под лунным модулем

Теория «лунного обмана»: почему миллионы людей уверены, что американцы не были на Луне? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Castleski

По мнению конспирологов, двигатель посадочного модуля должен был оставить огромную воронку и разбросать грунт во все стороны. Но ничего подобного на снимках нет. Причина проста: в последние секунды посадки двигатель работал на значительно меньшей мощности. Лунная гравитация в шесть раз слабее земной, а атмосферы, которая усиливает воздействие реактивной струи, нет. Поэтому под модулем лишь слегка сдуло верхний слой пыли.

Аргумент № 5: Пояс Ван Аллена невозможно пройти

Теория заговора о «лунном обмане» существует уже более 50 лет: 7 самых популярных аргументов конспирологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production

Вокруг Земли находятся радиационные пояса Ван Аллена. Многие считают, что они смертельно опасны и астронавты не смогли бы пересечь их живыми. На самом деле траектория полётов специально рассчитывалась так, чтобы пройти через менее опасные участки. Кроме того, корабли находились в этих областях сравнительно недолго. Полученная астронавтами доза радиации оказалась значительно ниже опасных значений.

Аргумент № 6: Почему фотографии получились такими идеальными?

Фотографии программы «Аполлон»: что тут не понравилось конспирологам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Digital Images Studio

Камеры были закреплены на груди скафандров, однако снимки выглядят так, словно их делал профессиональный фотограф. Этот аргумент звучит убедительно лишь на первый взгляд. За время программы «Аполлон» астронавты прошли длительную подготовку, включая тысячи тренировочных кадров. Они снимали не вслепую: на камерах были специальные метки, а объектив имел широкоугольную оптику, позволявшую компенсировать неточности. Кроме того, широкой публике известны лишь лучшие фотографии. Неудачных кадров было тоже немало.

Аргумент № 7: На кадрах нет следов от мощных двигателей

Самые популярные аргументы конспирологов — флаг, отсутствие звёзд, тени и пояса Ван Аллена. Были ли американцы на Луне? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Merlin74

Конспирологи обращают внимание, что рядом с местом посадки лежит нетронутая пыль, а некоторые мелкие предметы вообще не сдвинулись. Однако давление струи двигателя быстро уменьшалось по мере приближения к поверхности. Этого хватило, чтобы сдуть тонкий слой реголита, но оказалось недостаточно для образования огромного кратера или разлёта камней на десятки метров.

Теория о том, что американцы никогда не были на Луне, остаётся одной из самых известных конспирологических историй XX века. Многие её аргументы на первый взгляд кажутся убедительными, но при детальном разборе находят объяснение в физике, особенностях фотосъёмки и устройстве космической техники. Тем не менее споры не утихают уже больше полувека, возможно, потому, что тайны и загадки всегда привлекают людей сильнее, чем научные факты. Кстати, недавно мы рассказали, чем болела Мона Лиза и как люди спустя множество столетий ставят диагнозы самым известным произведениям искусства в мире.