Подросток из Англии переехал в Краснодар и разрушает западные стереотипы о жизни в России Оглавление Про стереотипы, странности и достопримечательности России Как Рома решил снимать видео, где опровергает слухи о России Про 9 Мая, концерты русских исполнителей и летний лагерь в Костроме Роман родился в Лондоне, но 1,5 года назад переехал с мамой в Краснодар — и теперь в своём блоге показывает Россию такой, какой её не привыкли видеть за границей. В комментариях его видео называют «пропагандой» и «искусственным интеллектом». 20 июля, 09:35 Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_w0rld, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

14-летний Роман Ральф Адлер родился в Лондоне, но 1,5 года назад переехал с мамой в Краснодар — и теперь показывает Россию такой, какой её не привыкли видеть за границей. Его блог начался почти случайно: в ответ на западные новости о «пустых полках» он снял обычный российский магазин со «сникерсами» и нормальными ценами, и ролик внезапно разлетелся на десятки миллионов просмотров. Теперь Рома смеётся над комментариями, где его видео называют «пропагандой», «искусственным интеллектом» и «специальным магазином в центре Москвы». Роман рассказал Life.ru, какие стереотипы о России существуют на Западе, любимых и нелюбимых русских блюдах и о том, как появился его блог, в котором он разрушает иностранные мифы о жизни в России.

14-летний Роман родился в Лондоне. 1,5 года назад вместе с мамой он переехал в Россию, в солнечный Краснодар. Его отец — англичанин, а мама — русская, поэтому с самого рождения подросток говорит сразу на двух языках. «Папа — англичанин и знает только английский язык, поэтому мне пришлось с ним разговаривать на нём. А мама — русская, и, хотя она говорит на английском как на родном, когда она переехала в Англию, она не забыла русский и захотела передать его мне, чтобы я не забыл русский язык и не потерял его», — рассказывает юноша.

Про стереотипы, странности и достопримечательности России

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_w0rld

Говоря о стереотипах о России, которые он чаще всего слышал в Лондоне, Роман рассказывает, что наиболее популярный миф — русские пьют много алкоголя. Однако подросток отмечает, что, по его мнению, в Англии пьют больше. «Пиво, к примеру, в пабах разных, мне кажется, гораздо больше пьют, чем в России», — отмечает Роман.

Ещё один стереотип, о котором юноша слышал, — в России неприветливые и неоткрытые люди. «И вот неприветливые люди, к примеру. Тоже стереотип есть. Какие-то недобрые, неприветливые, можно сказать, неоткрытые», — делится он.

Роман рассказывает, что первое время после переезда в Россию его удивляло то, как совсем ещё маленькие, по его меркам, дети — 7 и 8 лет — спокойно и без родителей гуляют, едут в транспорте в школу или на тренировку. По его словам, в Лондоне дети тоже могут без родителей передвигаться по городу, но не в таком раннем возрасте.

Отвечая на вопрос, что первое он показал бы британскому другу в России, Роман уверенно говорит, что Москву: небоскрёбы, модные районы и Китай-город. «И другие разные места — например, северное сияние в Мурманске. Также в Дагестане очень красиво, озёра и достопримечательности. И, может быть, Золотое кольцо. Тоже красиво. Храмы», — рассказывает юноша.

Подросток отмечает, что для видео ему приходится пробовать разные русские блюда. Самыми его нелюбимыми стали холодец и селёдка под шубой, а любимыми — пельмени и вареники. «Нелюбимые блюда, к примеру, это какое-то странное желе с мясом варёным. Мне кажется, холодец называется. И какая-то свёкла с рыбой. Шуба. А какие-то из моих любимых блюд — самое первое, что приходит в голову, это, конечно же, всякие пельмени и вареники. Вот это очень-очень вкусно», — делится Рома.

Как Рома решил снимать видео, где опровергает слухи о России

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_w0rld

Рома рассказывает, что начал снимать видео после того, как популярный блогер сделал пост, в котором рассказал, что прочитал новость о пустых полках в России и отсутствии продуктов, которые имеются в западных странах. Блогер попросил отправить видео о том, что есть в магазинах в русских городах. «У нас появилась идея, почему бы и нет. Мы пошли в ближайший магазин и сняли всё — показали западные продукты и что цены не такие высокие, как там показывалось, и что полки не пустые. И после этого он поделился нашим видео и на меня начало много людей подписываться», — делится юноша.

После этого, по словам Романа, к нему пришла идея снять ещё видео. Так он и начал вести блог. При этом юноша отмечает, что видео про пустые полки он снимал больше в шутку, пока делал другие видеоролики. «Но когда в итоге мы их запостили, они оказались самые популярные, на десятки миллионов просмотров. И хотя в шутку и заняло пару минут это заснять, это получилось одно из самых просматриваемых видео на моём канале. И как-то очень удачно получилось. Ну мне ещё казалось, что оно было смешным потому, что я ещё такие заголовки находил, самые дурацкие», — рассказывает подросток.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_w0rld

Кроме того, как отмечает Рома, в комментариях некоторые пользователи усомнились в правдивости видео — по его словам, они писали, что это один магазин в центре Москвы, где снимают пропагандистские видео или искусственный интеллект. «И мне всё это показалось очень смешным», — делится парень.

Говоря о том, как появилась идея челленджа «Что можно купить на пять фунтов», Роман рассказывает, что задумка появилась из тренда — блогеры шли в магазины и пытались купить что-то на небольшую сумму. Также юноша отмечает, что в России практически все продукты дешевле, чем в Англии — например, овощи и мясо.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_w0rld

Отвечая на вопрос, как британские друзья Ромы реагируют на его видео о России, юноша отвечает: «У друзей разные мысли есть. То они думают, что я какой-то русский пропагандист, который распространяет фейковую информацию, так, больше в шутку. Они спокойно относятся, видят, когда я им говорю, что тут всё иначе. Они смотрят видео, и я как будто перевёл их в сторону того, что верят больше в то, что я показываю», — рассказывает парень, добавляя, что в комментариях к его видео многие пользователи пишут: «Вау, я не думал, что тут есть еда на полках». «Звучит как ерунда, но правда — очень много людей это всё пишут», — рассказывает юноша.

Роман рассказывает, что бывает и хейт: многие пользователи пишут, что его видео — это искусственный интеллект и фейк, а магазины пропагандистские. «Мне просто так смешно смотреть на эти все комментарии. Ну как-то посмеялся и игнорировал. Меня это не прям так затрагивает», — отмечает Роман, добавляя, что некоторые пользователи думают, что ему платят за видео миллионы рублей.

Про 9 Мая, концерты русских исполнителей и летний лагерь в Костроме

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_w0rld

Говоря о том, как он отмечал День Победы в России, Роман рассказывает: «Мы 9 Мая отмечали на главной улице Краснодара, улице Красная. Там была очень хорошая атмосфера, много машин, украшенные советскими и российскими флагами. Всё было очень красиво, атмосфера хорошая. Очень приятно было. Хорошо, что все собираются, чтобы отметить этот очень важный день. Это было очень трогательно».

Кроме того, юноша уже побывал на концертах русских исполнителей — Шамана, Григория Лепса, Найка Борзова. «У Найка Борзова очень душевно было, это мой любимый концерт был», — вспоминает Роман. Он также добавил, что очень хотел бы попасть на концерт группы «Браво». «Моя мама попала к ним на концерт, а меня в городе не было, я к бабушке уехал и, к сожалению, не смог попасть на их концерт. Мне нравится «Браво», я играю три их песни на гитаре», — делится юноша.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_w0rld

Также Роман рассказал, что его пригласили приехать летом в лагерь в Костроме, чтобы преподавать детям английский язык. «Мы хотели объехать Золотое кольцо. И пришло предложение про лагерь в Костроме. Ну и как-то решили совместить лагерь и поездку. Мы встретились с организатором и договорились, что я приеду в лагерь», — рассказал Рома.

Отвечая на вопрос, что бы он сказал британцам, которые до сих пор верят страшным слухам о России, Роман посоветовал им приехать и своими глазами увидеть Россию.

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