Магнитные бури 6–8 августа: Террор Солнца не утихает. Учёные ИКИ РАН опасаются нового удара по Земле Август продолжает раскачивать магнитосферу Земли. Недавняя буря ещё свежа в памяти метеозависимых, а новый прогноз уже готовит резкий поворот. По данным графиков ИКИ РАН, в один из ближайших дней риск магнитной бури внезапно рванёт вверх. Пора закупаться обезболивающим? 6 августа, 09:00 Магнитные бури 6, 7, 8 августа 2026: Какова вероятность шторма и что говорит официальный прогноз от ИКИ РАН на 3 дня с графиками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Начало августа не даёт расслабиться. Впечатления от недавней магнитной бури в ночь на 3 августа ещё не стёрлись, а впереди уже возникает новая тревожная точка. Можно сразу сказать, что ровного и предсказуемого сценария на ближайшие дни не будет — по данным учёных из Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитная обстановка способна измениться буквально за сутки.

Свежие графики вновь заставляют присмотреться к красному сектору. Один из ближайших дней заметно выбивается из общей спокойной картины: вероятность нового всплеска резко растёт, хотя основной прогноз пока не обещает полноценной бури. Получается классическая космическая интрига, когда зелёный цвет ещё доминирует, но палец уже невольно тянется обновить страницу. На какой день приходится главный риск, насколько вероятна новая магнитная буря и когда обстановка снова начнёт успокаиваться, рассказываем по свежим графикам ИКИ РАН.

Прогноз магнитных бурь на 6, 7, 8 августа 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури 6, 7, 8 августа 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В четверг, 6 августа, магнитосфера останется спокойной. Согласно актуальному прогнозу ИКИ РАН, максимальный индекс Kp в ближайшие 24 часа составит около 2-х. На протяжении дня показатель будет держаться преимущественно в пределах 1–2, далеко от порога геомагнитных возмущений. Вероятность спокойной обстановки 6 августа достигает 87%. На возмущённое состояние магнитного поля приходится 10%, на магнитную бурю остаётся лишь 3%. Диаграмма ИКИ РАН почти полностью окрашена в зелёный цвет. Прогнозный индекс Ap составит 5, поток солнечного радиоизлучения F10.7 ожидается на уровне 110. Никаких серьёзных геомагнитных событий в четверг учёные не прогнозируют.

Будет ли магнитная буря 7 августа 2026 года? Пятница выглядит самым неоднозначным днём на графиках. Вероятность спокойной обстановки снижается до 36%. Столько же, 36%, получает сценарий магнитной бури. Ещё 28% приходится на геомагнитные возмущения. Вот и получается, что зелёный и красный секторы на диаграмме 7 августа оказываются равны. При этом почасовой прогноз Kp выглядит значительно спокойнее. В первой половине дня индекс должен оставаться в пределах 1–2, а к вечеру может подняться примерно до 3,7. До порога магнитной бури он, согласно базовому расчёту, не доберётся.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 6–8 августа 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В субботу, 8 августа, вероятность спокойной обстановки вновь возрастёт и составит 63%. Риск геомагнитных возмущений оценивается в 20%, магнитной бури — в 17%. Красный сектор сохранится, но станет более чем вдвое меньше по сравнению с предыдущим днём. Такие расчёты представлены на диаграмме ИКИ РАН за 8 августа. В начале суток индекс Kp может находиться около отметки 3,3, после чего снизится до 2–2,7. Прогнозный Ap составит 9, поток радиоизлучения F10.7 опустится до 107. Магнитосфера останется преимущественно спокойной, хотя отдельные колебания полностью исключать нельзя.

Выводы? Самым тревожным днём ближайшего прогноза по графикам ИКИ РАН становится 7 августа. Вероятностная модель оставляет буревому сценарию 36%, однако почасовой график не показывает достижения опасной отметки Kp 5. 6 и 8 августа спокойная обстановка выглядит намного увереннее. Если на Солнце не произойдёт новых вспышек или выбросов плазмы, ближайшие трое суток должны пройти без серьёзного геомагнитного шторма. А ранее Life.ru выпустил прогноз по магнитным бурям на весь август. Что пророчат нам учёные ИКИ РАН?

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Карина Морозова