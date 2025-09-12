Южноафриканский священнослужитель назвал дату второго пришествия Христа
Daily Express US: Священник пообещал второе пришествие Христа в сентябре
Обложка © Freepik
Южноафриканский священнослужитель Джошуа Мхлакела заявил, что получил откровение о дате второго пришествия Иисуса Христа. Он утверждает, что во время недавнего видения сам Господь анонсировал скорое возвращение на Землю, назвав конкретные даты — 23 и 24 сентября 2025 года. Об этом передаёт Daily Express US.
По словам священника, это откровение совпадает с иудейским праздником Рош ха-Шана, также известным как Праздник труб. Он призвал свою паству активно готовиться к грядущему апокалипсису.
В социальных сетях пророчество Мхлакелы приобрело вирусную популярность, а видео с его выступлением собрало почти полмиллиона просмотров. Сообщается, что некоторые верующие, убеждённые в скором наступлении этого события, начали распродавать своё имущество, готовясь к вознесению всех христиан, живых и умерших. Однако скептики напоминают о библейских текстах, подчёркивающих внезапность и непредсказуемость второго пришествия.
