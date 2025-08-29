Мессенджер MAX
29 августа, 16:02

Историки поставили под сомнение подлинность реликвии, связанной с Иисусом Христом

JMH: Найден исторический документ, называющий Туринскую плащаницу подделкой

Туринская плащаница. Обложка © pravoslavie.ru

Историки нашли новые данные, которые вызывают сомнения в подлинности Туринской плащаницы, льняного полотна, которое, как полагают многие, служило погребальной тканью для Иисуса Христа. Средневековый документ Богослова XIV века Николя Орема называет священное полотно «явной подделкой». Исследование опубликовано в журнале Journal of Medieval History (JMH).

Орем упоминал о плащанице в своих трудах еще в 1370-х годах, когда её демонстрировали в деревне Лирей во французской Шампани. По его утверждению, это был намеренный обман с целью сбора пожертвований. До этого самым ранним скептическим источником считалось письмо епископа Труа Пьера д'Арси от 1389 года. Исследователи подчёркивают, что это одно из первых официальных свидетельств сомнений в подлинности реликвии в Средние века.

Радиоуглеродный анализ ткани также ставит под сомнение её аутентичность, поскольку показывает, что полотно было создано в XIII-XIV веках, а не во времена земной жизни Христа.

История Туринской плащаницы и как по следу на ней ИИ показал достоверный образ Христа
Ранее со дна Средиземного моря в Египте подняли статую возрастом более двух тысяч лет. Объект располагается в заливе Абу-Кир. Он, возможно, служил важным центром во времена династии Птолемеев и Римской империи, существовавших в Египте около 900 лет.

Полина Никифорова
