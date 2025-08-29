Историки поставили под сомнение подлинность реликвии, связанной с Иисусом Христом

Орем упоминал о плащанице в своих трудах еще в 1370-х годах, когда её демонстрировали в деревне Лирей во французской Шампани. По его утверждению, это был намеренный обман с целью сбора пожертвований. До этого самым ранним скептическим источником считалось письмо епископа Труа Пьера д'Арси от 1389 года. Исследователи подчёркивают, что это одно из первых официальных свидетельств сомнений в подлинности реликвии в Средние века.