Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 00:10

Статуи возрастом более 2000 лет подняли со дня Средиземного моря в Египте

Одна из поднятых статуй. Обложка © mota.gov.eg

Одна из поднятых статуй. Обложка © mota.gov.eg

Египетские власти подняли статуи и артефакты из затопленного участка, который, вероятно, является продолжением древнего города Канопус. Эта местность находится у берегов Александрии и содержит здания и доки возрастом более 2000 лет.

Объект располагается в заливе Абу-Кир. Он, возможно, служил важным центром во времена династии Птолемеев и Римской империи, существовавших в Египте около 900 лет. Затопление вызвали землетрясения и повышение уровня моря.

Краны медленно извлекали статуи, в то время как водолазы с берега оказывали помощь. Министр туризма и древностей Египта Шериф Фати отметил, что некоторые находки останутся под водой как часть культурного наследия.

Подводные руины включают известняковые здания, вероятно, являвшиеся местами поклонения и жилыми или коммерческими помещениями. Среди уникальных находок — статуи королевских особ и сфинксы, в том числе сохранившийся сфинкс с картушем Рамзеса II.

Учёные раскрыли одну из тайн пирамиды Хеопса
Учёные раскрыли одну из тайн пирамиды Хеопса

На месте 125-метрового дока нашли торговое судно, каменные якоря и портовый кран, относящиеся к эпохам Птолемеев и Рима. Прибрежный город особенно уязвим к климатическим изменениям: ежегодно он опускается более чем на 3 мм. Прогнозы ООН указывают, что к 2050 году треть Александрии может оказаться под водой.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Египте археологи обнаружили гробницы времён династии Птолемеев и римского периода. Одна из гробниц находилась на глубине более двух метров под землёй, к которой вела девятиступенчатая каменная лестница.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Египет
  • Новости науки
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar