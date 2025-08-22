Статуи возрастом более 2000 лет подняли со дня Средиземного моря в Египте
Одна из поднятых статуй. Обложка © mota.gov.eg
Египетские власти подняли статуи и артефакты из затопленного участка, который, вероятно, является продолжением древнего города Канопус. Эта местность находится у берегов Александрии и содержит здания и доки возрастом более 2000 лет.
Объект располагается в заливе Абу-Кир. Он, возможно, служил важным центром во времена династии Птолемеев и Римской империи, существовавших в Египте около 900 лет. Затопление вызвали землетрясения и повышение уровня моря.
Краны медленно извлекали статуи, в то время как водолазы с берега оказывали помощь. Министр туризма и древностей Египта Шериф Фати отметил, что некоторые находки останутся под водой как часть культурного наследия.
Подводные руины включают известняковые здания, вероятно, являвшиеся местами поклонения и жилыми или коммерческими помещениями. Среди уникальных находок — статуи королевских особ и сфинксы, в том числе сохранившийся сфинкс с картушем Рамзеса II.
На месте 125-метрового дока нашли торговое судно, каменные якоря и портовый кран, относящиеся к эпохам Птолемеев и Рима. Прибрежный город особенно уязвим к климатическим изменениям: ежегодно он опускается более чем на 3 мм. Прогнозы ООН указывают, что к 2050 году треть Александрии может оказаться под водой.
