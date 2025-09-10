«Никаких доказательств»: Обвинения Польши в адрес России из-за дронов оказались пустышкой

Польша не предоставила доказательств причастности России к инциденту с беспилотниками, сбитыми над её территорией. Об этом заявил РИА «Новости» временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

«Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено», — приводит его слова агентство.

Он напомнил, что в предыдущих подобных инцидентах, включая падение снарядов в приграничном районе в 2022 году, польская сторона также не смогла подтвердить свои первоначальные обвинения — единственная идентифицированная ракета оказалась украинской. Ордаш отметил, что Россия не заинтересована в эскалации с Польшей, но ожидать конструктивного диалога с польскими властями в текущих условиях не приходится.