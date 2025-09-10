«Никаких доказательств»: Обвинения Польши в адрес России из-за дронов оказались пустышкой
МИД: Польша не предоставила доказательств российского происхождения сбитых БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90
Польша не предоставила доказательств причастности России к инциденту с беспилотниками, сбитыми над её территорией. Об этом заявил РИА «Новости» временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.
«Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено», — приводит его слова агентство.
Он напомнил, что в предыдущих подобных инцидентах, включая падение снарядов в приграничном районе в 2022 году, польская сторона также не смогла подтвердить свои первоначальные обвинения — единственная идентифицированная ракета оказалась украинской. Ордаш отметил, что Россия не заинтересована в эскалации с Польшей, но ожидать конструктивного диалога с польскими властями в текущих условиях не приходится.
Дипломат также обратил внимание на то, что даже в так называемых шпионских скандалах в Польше в итоге фигурируют преимущественно украинцы. После этих заявлений Ордаш был вызван в МИД Польши для разъяснений.
Напомним, Польша утверждает, что утром в её воздушном пространстве появились беспилотники. Из-за этого была временно ограничена работа ряда аэропортов, в том числе и варшавского, а небо поднималась боевая авиация ВВС Польши и НАТО. Премьер республики Дональд Туск заявил о 19 сбитых дронах и созвал экстренное совещание правительства. В Госдуме высказали две версии, объясняющие инцидент: технический сбой или украинская провокация.