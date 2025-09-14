«Украина не выдержит!» Генштаб ВСУ оценил один день боевых действий в $172 млн

Начальник Генштаба подчеркнул, что в условиях нехватки средств Украина остро нуждается в финансовой поддержке международных партнёров для финансирования оборонно-промышленного комплекса и внедрения инновационных технологий. По его словам, на эти цели требуются безумные финансовые ресурсы. Гнатов добавил, что ведение войны против такой большой и мощной в ресурсном плане страны, как Россия, требует колоссальных затрат.