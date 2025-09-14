Единый день голосования
14 сентября, 11:48

«Украина не выдержит!» Генштаб ВСУ оценил один день боевых действий в $172 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Украина ежедневно тратит на ведение боевых действий 7,1 миллиарда гривен, что эквивалентно 172 миллионам долларов США. Такую цифру озвучил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Украины Андрей Гнатов, сообщает издание «Новости.LIVE».

«Сутки войны обходятся Украине в 172 млн долларов. Своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит», — заявил Гнатов.

Начальник Генштаба подчеркнул, что в условиях нехватки средств Украина остро нуждается в финансовой поддержке международных партнёров для финансирования оборонно-промышленного комплекса и внедрения инновационных технологий. По его словам, на эти цели требуются безумные финансовые ресурсы. Гнатов добавил, что ведение войны против такой большой и мощной в ресурсном плане страны, как Россия, требует колоссальных затрат.

Ранее стало известно, что Украина инвестировала 500 млн грн ($12 млн) в ускоренную мобилизацию. Для координации этих усилий в семи регионах созданы оперативные штабы при ОВА, занимающиеся учетом военнообязанных и их призывом в ВСУ. Кроме того, в пяти крупнейших городах-миллионниках (Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов) призывные пункты теперь работают 24/7.

Александра Мышляева
