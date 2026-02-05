РФ и США договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне
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Соединённые Штаты и Россия договорились о возобновлении диалога на высоком уровне между военными ведомствами. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Европейского командования ВС США, эта договорённость была достигнута в ходе встреч представителей сторон в Абу-Даби.
По итогам диалога между командующим Европейским командованием США Алексусом Гринкевичем и представителями вооруженных сил Российской Федерации и Украины было заключено соглашение. Согласно официальному заявлению, данный канал связи призван гарантировать непрерывное взаимодействие с целью установления устойчивого мира.
Прямые контакты такого уровня были свёрнуты ещё в 2021 году.
Напомним, что второй раунд трёхсторонних переговоров с участием России, Украины и США в Абу-Даби завершился. В ходе этих же консультаций, была достигнута договорённость, которая позволила провести обмен 157 военнопленными с каждой стороны.
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