РФ и США договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне

Соединённые Штаты и Россия договорились о возобновлении диалога на высоком уровне между военными ведомствами. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Европейского командования ВС США, эта договорённость была достигнута в ходе встреч представителей сторон в Абу-Даби.

По итогам диалога между командующим Европейским командованием США Алексусом Гринкевичем и представителями вооруженных сил Российской Федерации и Украины было заключено соглашение. Согласно официальному заявлению, данный канал связи призван гарантировать непрерывное взаимодействие с целью установления устойчивого мира.

Прямые контакты такого уровня были свёрнуты ещё в 2021 году.