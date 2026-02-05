Второй раунд переговоров в Абу-Даби закончился

Второй раунд переговоров Украины, США и России в Абу-Даби завершён. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Диана Давитян.

В Госдуме заявили, что РФ сохранила прежний тон и позицию на переговорах по Украине в ОАЭ

В Госдуме заявили, что РФ сохранила прежний тон и позицию на переговорах по Украине в ОАЭ

До этого Минобороны России информировало о состоявшемся обмене военнопленными. В рамках этой операции российская сторона приняла 157 своих военнослужащих, в то время как Украине были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, договорённости об обмене удалось достичь на переговорах в Абу-Даби.