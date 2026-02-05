Второй раунд переговоров в Абу-Даби закончился
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Второй раунд переговоров Украины, США и России в Абу-Даби завершён. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Диана Давитян.
Напомним, первый раунд трёхсторонних переговоров с участием России, Украины и США прошёл 23-24 января. Второй начался 4 февраля.
До этого Минобороны России информировало о состоявшемся обмене военнопленными. В рамках этой операции российская сторона приняла 157 своих военнослужащих, в то время как Украине были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, договорённости об обмене удалось достичь на переговорах в Абу-Даби.
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