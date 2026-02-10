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Регион
Опубликовано 10 февраля, 12:16

«Пока без дат»: В Кремле высказались о новом раунде переговоров по Украине

Песков: Дат нового раунда переговоров по Украине пока нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Конкретных дат нового раунда переговоров на уровне экспертов по урегулированию ситуации на Украине пока нет. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что экспертные контакты будут возобновлены в ближайшее время.

«Нет, конкретных дат пока нет. Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро», — отметил он, отвечая на вопросы СМИ.

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Ранее стороны заявляли о необходимости продолжения диалога на экспертном уровне, однако сроки его возобновления до сих пор не определены.

Переговоры по украинскому урегулированию на уровне экспертов проходили в Абу-Даби. Этот формат был выбран как нейтральная площадка для неофициальных контактов и технических консультаций без публичных политических заявлений.

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В ходе встреч в Абу-Даби обсуждались гуманитарные вопросы, параметры возможных договорённостей, а также подходы к снижению рисков эскалации. Формат экспертных консультаций рассматривался как способ сохранить каналы диалога в условиях отсутствия полноценных политических переговоров. В Кремле ранее подчёркивали, что готовы к возобновлению переговоров при наличии практического интереса и соответствующих условий.

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Марина Фещенко
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