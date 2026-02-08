Глава МИД Украины Сибига заявил о наличии «импульса» в мирных переговорах с Россией

В переговорах по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время присутствует конструктивный импульс. Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«По моей оценке, у нас есть импульс, это правда. Нам необходимо укрепить или мобилизовать эти мирные усилия, и мы готовы ускорить этот процесс», — сказал министр.

По его словам, нерешёнными остались лишь несколько вопросов, самые сложные из которых должны быть рассмотрены на уровне лидеров. Он выразил мнение, что остановить конфликт может только президент США Дональд Трамп. США подтвердили готовность ратифицировать через Конгресс соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое послужит «страховочным механизмом» для поддержки будущего мирного соглашения, хотя размещения американских войск в стране не предполагается.

«Лично я на данном этапе не верю в существование какой-либо инфраструктуры или архитектуры безопасности без американцев. <...> Они должны быть с нами — и они уже работают в этом направлении. Это огромное, огромное достижение», — сказал Сибига.

Он добавил, что необходим также коллективный механизм безопасности, аналогичный статье 5 устава НАТО, а возможное будущее членство Украины в Европейском союзе станет дополнительным элементом защиты.