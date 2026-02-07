Вопрос предоставления специальных гарантий безопасности для Одессы, выдвинутый Украиной на переговорах в Абу-Даби, является критически важным для Киева, поскольку порт представляет собой последний ценный актив страны с выходом к морю, заявил профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, без контроля над черноморским побережьем и портовой инфраструктурой Незалежная потеряет стратегическую значимость для западных покровителей.

Потенциальная утрата Одессы также стала бы для киевского режима идеологической катастрофой, означающей крах проекта «украинизации» исторической Новороссии. По мнению политолога, план Украины, вероятно, подразумевает не только публичный отказ России от города, но и размещение там британско-французских военных контингентов. Однако такие условия неприемлемы для Москвы.

«Безопасность Одессы и всего Черноморского региона может быть гарантирована только при полном устранении угрозы со стороны Украины, что подразумевает её нейтральный статус и отказ от враждебной политики», — подчеркнул кандидат политических наук в беседе с 360.ru.

Напомним, Украина на переговорах добивается гарантий безопасности для Одессы, обсуждение идёт в рамках подготовки мирного документа. В Киеве считают этот вопрос принципиальным для будущих договорённостей.