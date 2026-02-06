Украина настаивает на гарантиях безопасности для Одессы в мирных переговорах

Украина на переговорах добивается гарантий безопасности для Одессы, обсуждение идёт в рамках подготовки мирного документа. Об этом сообщил источник, близкий к консультациям в Абу-Даби, пишет ТАСС. В Киеве считают этот вопрос принципиальным для будущих договорённостей.

Источник уточнил, что украинская сторона рассматривает Одессу как один из ключевых элементов возможного пакета соглашений. По его словам, речь идёт о формировании механизма, который должен зафиксировать отказ от военных действий в отношении города.

«Для Киева это критически важный аспект», — сказал источник.

Он пояснил, что Украина настаивает на юридически или политически закреплённых гарантиях, которые исключали бы продвижение российских сил в направлении Одессы.

Ранее власти Объединённых Арабских Эмиратов заявляли о наличии общего фундамента для дальнейших переговоров по Украине. Глава МИД ОАЭ отмечал, что два раунда консультаций в Абу-Даби позволили выявить точки соприкосновения между участниками диалога. Эмиратская сторона подчёркивала приверженность созданию условий для продолжения переговоров и снижения напряжённости. Представители ОАЭ также указывали на готовность и дальше содействовать дипломатическому взаимодействию между Россией, Украиной и США.