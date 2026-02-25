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Регион
Опубликовано 25 февраля, 23:06

Зеленский и Трамп обсудили подготовку к трёхсторонней встрече в марте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / carlos110

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / carlos110

Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Глава киевского режима сообщил, они обсудили подготовку к трёхсторонней встрече в начале марта.

«Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. На звонке также присутствовали представители президента Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер», — сообщил Зеленский.

Он добавил, что стороны говорили о вопросах, которые завтра в Женеве обсудят представители на двусторонней встрече. Также лидеры затронули подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трёхстороннем формате в самом начале марта. Зеленский рассчитывает, что эта встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. По его словам, Трамп поддерживает такую последовательность шагов.

Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется
Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа оправдана только на заключительном этапе переговоров. По его словам, лидеры должны собираться лишь для того, чтобы поставить точку в договорённостях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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