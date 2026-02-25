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Опубликовано 25 февраля, 20:16

Песков: Путин, Зеленский и Трамп встретятся только для финализации сделки

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, paparazzza

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча российского лидера Владимира Путина, его коллег с Украины и из США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа — будет оправдана только на заключительном этапе переговоров. По его словам, лидеры должны собираться лишь для того, чтобы поставить точку в договорённостях.

«Здесь стоит согласиться, что трём президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», — указал представитель Кремля в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах по Украине
Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах по Украине

Ранее Песков сообщил, что дата и место следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине пока не определены. В это время спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может пройти в ближайшие десять дней. Речь идёт о встрече украинской и российской делегаций с участием Уиткоффа, Джареда Кушнера и их команд.

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Александра Мышляева
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