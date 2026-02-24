Уиткофф допустил новые переговоры РФ, Украины и США в ближайшие 10 дней

Новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США может состояться в ближайшие 10 дней. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время выступления на онлайн на конференции «Ялтинская европейская стратегия».

«Как я уже говорил, мы встречаемся не только в Женеве. Я действительно думаю, что Рустем [Умеров, секретарь СНБО и член переговорной группы Украины — Прим. Life.ru] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трёхсторонняя встреча», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Уиткофф уточнил, что речь идёт о встрече украинской и российской делегаций вместе с ним, Джаредом Кушнером и их командами.

Спецпосланник добавил, что США очень верят в личную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры обсудят территориальные вопросы и другие темы, над которыми сейчас работают. Он выразил надежду, встреча двух политиков впоследствии завершится трёхсторонним форматом. Но признал, что сейчас об этом говорить рано.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата и место следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине пока не определены. Он прокомментировал сообщения СМИ о возможной встрече в конце текущей недели.