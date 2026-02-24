Песков: Сроки новых переговоров по Украине ещё не согласованы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата и место следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине пока не определены. Он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что встреча может состояться уже в конце текущей недели.

«В настоящий момент я не могу подтвердить точных сроков, их ещё предстоит окончательно согласовать», — заявил Песков на брифинге.

Ранее глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта якобы должен состояться 26-27 февраля. Напомним, 17–18 февраля в Женеве прошёл трёхсторонний диалог делегаций России, США и Украины, продолживший встречи в Абу-Даби. Первый раунд длился около шести часов, второй — примерно два. После переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Он назвал диалог сложным, но деловым.

