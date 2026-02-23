Буданов* подтвердил планы провести новый раунд переговоров 26 февраля

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* подтвердил, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта должен состояться 26-27 февраля. Также он заявил о работе над новым обменом пленными.

«Мы работаем над этим, значительная цифра, больше, чем в прошлый раз, скажем так», — сказал Буданов* журналистам.

Ранее российские СМИ сообщали, что новый раунд переговоров в Женеве может начаться 26 февраля.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трёхсторонние переговоры делегаций России, США и Украины, ставшие продолжением ранее начатого диалога в Абу-Даби. Первый раунд консультаций продлился порядка шести часов, второй, прошедший на следующий день, — около двух. По окончании встреч помощник президента РФ Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Комментируя итоги, глава российской делегации охарактеризовал переговоры как сложные, но прошедшие в деловом ключе.

